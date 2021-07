Congo-Brazzaville: Plateaux - La population de Djambala déterminée à poursuivre la marche vers le développement

Les femmes, jeunes, sages et notables de Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, ont réaffirmé le week-end dernier leur engagement à accompagner le président de la République dans la réalisation des objectifs contenus dans « Ensemble, poursuivons la marche ».

Les forces vives de la commune de Djambala ont pris de fermes engagements au travers des déclarations qu'elles ont rendues publiques et remises au député élu de leur première circonscription, Josué Rodrigue Ngouonimba. « Dans la paix, l'entente... , nous, sages et notables de Djambala, rassurons le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, de notre entière disponibilité à l'accompagner et à le soutenir sans faille dans l'exercice de sa très haute fonction et la réalisation des objectifs de son projet de société "Ensemble, poursuivons la marche" », a tenu parole le représentant des sages et notables, Séraphin Onsouené.

Profitant de son séjour à Djambala, Josué Rodrigue Ngouonimba a fait des dons multiformes à ses mandants. Il s'agit de: un appareil d'échographie à l'hôpital de base de la localité; des pagnes pour deux mille femmes; des équipements sportifs pour les onze clubs de football et la ligue départementale des Plateaux.

Réceptionnant l'appareil médical, le médecin-chef de Djambala, le Dr Mongo, s'est félicité de cet élan de cœur de Josué Rodrigue Ngouonimba qui vient mettre un terme aux souffrances des femmes de cette commune qui, jadis, parcouraient de longues distances pour des problèmes de santé. « Nous avons passé des périodes très difficiles au niveau de notre localité pour les diagnostics, surtout pour les femmes enceintes. Ces dernières présentant des kystes d'ovaires, fibromes..., devraient se rendre soit à Brazzaville ou soit à Oyo au vu d'e passer un diagnostic de grossesse extra-utérine ou voir la position ou mieux la présentation de l'enfant », a-t-il rappelé.

L'élu de Djambala I a, de son côté, félicité les habitants du chef-lieu du département des Plateaux pour avoir accepté de poursuivre la marche ensemble avec la majorité présidentielle. Josué Rodrigue Ngouonimba entend, en effet, poursuivre le travail amorcé tout en gardant confiance en ses mandants. « Nous venons de prendre acte de vos déclarations, je tenterai, de façon fidèle, à les restituer effectivement au président. Merci pour cet effort, cela démontre que quand un message est passé de façon sincère, vous vous mobilisez et vous réussissez à gagner de bons résultats. Nous comptons sur vous pour les batailles futures... Nous allons nous arranger à être des bons interlocuteurs pour que les messages passent et que le président ne doute plus un seul instant de la population de Djambala », a déclaré le ministre de la Construction, de l'urbanisme et de l'Habitat.

Notons que la commune de Djambala avait voté pour le chef de l'Etat à 93, 87%, lors du scrutin présidentiel du 21 mars dernier.