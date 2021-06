Cote d'Ivoire: Crou-A1 - Dély Mamadou offre plus de 300 cadeaux aux femmes de son département

Dr Dély Mamadou, directeur général du centre régional des œuvres universitaire d'Abidjan1 (crou-a1) a offert plus de trois cent (300) cadeaux aux mamans de son département. En guise de reconnaissance pour les efforts consentis dans l'exercice de leur fonction.

La donation est composée de kit en vivre et non vivre. C'était à l'occasion de la célébration de la journée des mères organisée au forum de l'université Félix Houphouët Boigny, le mardi 29 juin 2021.

La cérémonie a pour objectif selon Dr Dély Mamadou, d'une part, d'exprimer son admiration à ses travailleuses qui, en plus de la satisfaction de leurs devoirs de mère biologique, assurent la prise en charge sociale et psycho-affective des étudiants comme leurs véritables mères et, d'autre part, de témoigner son affection aux étudiants-mères qui, tout en poursuivant leur objectif de réussite académique, s'impliquent dans l'éducation de leur progéniture pour en faire des adultes responsables dans l'avenir.

« Notre geste vise aussi à donner le sourire, à contribuer à l'épanouissement et à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous offrons, ce jour, plus de 300 cadeaux à 165 travailleuses du crou-a1, 75 étudiantes et 60 femmes invitées pour témoigner notre affection et solidarité pour le travail bienfait et pour les actions allant dans le sens de la cohésion et le développement. C'est un geste symbolique » a-t-il indiqué.

Le directeur général du Crou A1 a saisi l'occasion pour exhorter ses collaboratrices à l'union et à l'ardeur au travail. « La réussite des missions assignées à notre structure commune passe inexorablement par la conjugaison et la synergie des actions des différentes sous-directions, des services et de tous les agents. L'union nous permettra de voir les fruits du travail abattu par notre structure » a exhorté Dély Mamadou.

Il a toutefois traduit toute sa fierté et reconnaissance à l'ensemble des administrées pour le soutien et la confiance.

Au nom de ses sœurs, Mme Adou Nicole, directrice de cité a tenu à remercier leur mentor. Tout en demandant la clémence de Dieu Tout-puissant d'accompagner et de guider ses actions. Chants, danses, prestations artistiques, concours awoulaba et défiler etc. ont meublé l'événement.