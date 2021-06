Cote d'Ivoire: DIDIEVI - La commune sera dotée bientôt d'un abattoir moderne et d'un marché à bétail

Un abattoir moderne et un marché à bétail seront construits dans les prochains mois, dans la commune de Didiévi, précisément, sur un site du village de Broukro 1.

Un protocole d'entente a été signé à cet effet, le vendredi 25 juin 2021, à Yamoussoukro, entre d'une part, le Projet de Pôle Agro-Industriel dans la région du Bélier et du District Autonome de Yamoussoukro (2PAI-Bélier) et d'autre part, le conseil municipal de la commune de Didiévi, avec à sa tête maire Brice Kouamé Kouassi, par ailleurs Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, chargé de la modernisation de l'administration, et la chefferie traditionnelle du village de Broukro 1.

D'un montant de 240 450 030 F CFA, ce projet est l'un des plus importants investissements du 2PAI-Bélier dans sa zone de mise en œuvre. Il vise à doter cette municipalité d'infrastructures modernes de transformation et de commercialisation de bétail et de la viande.

Au cours de la cérémonie, la coordonnatrice du 2PAI-Bélier, Mme Acka Eponou Valérie, a souligné que la signature de ce protocole d'entente est le résultat de l'implication des autorités administratives, politiques et traditionnelles dans la sensibilisation et l'information des acteurs concernés, ainsi que des populations sur les retombées de ces infrastructures pour le développement harmonieux de la région.

Elle a par ailleurs, présenté et expliqué les différentes réalisations du Projet et celles en cours dans la région de Bélier et le District Autonome de Yamoussoukro pour le bien-être des populations. « C'est pour nous un grand plaisir et une grande satisfaction de bénéficier du soutien et de l'implication personnelle des différentes autorités de Didiévi, qui ont su fédérer les différentes populations de cette localité autour de ce projet pour sa véritable réussite », s'est-elle réjouie.

Pour sa part, le maire, Brice Kouassi, a remercié le 2PAI-Bélier qui entreprend beaucoup de réalisations pour les populations et pour le développement de la région. C'est pourquoi, selon lui, il faut soutenir ce Projet dans cette dynamique, afin de faciliter sa mise en œuvre et la réussite de ses actions multiformes de développement.

« Nous venons de signer ce protocole d'entente, ce qui veut dire que nous sommes tous d'accord pour la construction de ces infrastructures qui seront bénéfiques pour notre commune. On doit tous soutenir cette initiative du 2PAI-Bélier afin qu'elle se déroule dans de très bonnes conditions », a-t-il insisté.

Le 2PAI-Bélier, faut-il noté, a également lancé en mars 2021, la réalisation de ces mêmes infrastructures, auxquelles s'ajoutent une boucherie bovine et d'une aire d'abattage de porcs dans les localités de Yamoussoukro, Toumodi et Tiébissou.