Afrique: Contrôle du tournage - Dorcel TV Africa initie plusieurs partenariats avec des ONG et associations locales

Dorcel TV, la première chaîne TV pour adultes 100% africaine, a initié plusieurs partenariats avec des Organisations non gouvernementales (Ong) et associations locales pour contrôler chaque tournage.

Elle se donne ainsi pour mission d'accompagner la promotion d'une « sexualité positive » en soutenant les acteurs et actrices pour garantir leur sécurité sanitaire et leur confort.

Par ailleurs, Dorcel soutient « financièrement et opérationnellement » les missions d'aide aux femmes et de prévention de ces différentes associations.

Parmi ces associations locales pour garantir les conditions de tournages des films qu'elle achète et diffuse, le chaine vient ainsi de signer avec l'Association Happy Mum's en Côte d'Ivoire, Baobab Club en République démocratique du Congo, Asbl au Togo et avec Femmes-Art au Cameroun. « Nous sommes très heureux de la signature de ce partenariat avec des associations engagées et actives localement qui partagent les mêmes valeurs et la même volonté de voir chacun vivre sereinement, en toute sécurité et sans jugement la sexualité qu'il entend », indique Grégory Dorcel.

Lancée en juin 2019, Marc Dorcel explique que Dorcel TV Africa « s'est toujours attachée à répondre au mieux aux attentes du public, avec la compréhension et le respect de chaque société et culture, historiquement françaises, puis européennes et plus récemment nord-américaines ». Dans ces zones, affirme M. Dorcel, les programmes de sa télévision rencontrent « un vif succès ». « Nous sommes très heureux de pouvoir développer et créer une offre 100% africaine », se réjouit M. Dorcel.

Il faut indiquer que les programmes de cette télévision sont produits par une dizaine de producteurs africains. « Ces programmes obéissent à des chartes éditoriales strictes et à des chartes éthiques en matière de production. Il s'agit ainsi de s'assurer du respect de ces chartes et des bonnes conditions de production.