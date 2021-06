Sénégal: Programme d'appui aux communes et agglomerations du Sénégal - Fatick salue les «bonnes notes» de Matar Bâ

Le rapport définitif de synthèse de l'évaluation des performances des collectivités territoriales 2021 dans le cadre du Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN), parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien, est arrêté par la Chambre des Collectivités territoriales de la Cour des Comptes en sa séance du 31 mai 2021. Selon le document, il présente les résultats de l'évaluation des cent-vingt-deux (122) collectivités territoriales participantes.

En effet, La Cour des Comptes a effectué intégralement, pour la première fois, l'évaluation des performances des collectivités territoriales pilotes du PACASEN. Cent vingt-deux collectivités territoriales ont participé à l'exercice de cette année. Excepté la commune de Malika qui n'a pas déposé de dossier. Avec une note de 68 points, la commune de Fatick se place devant respectivement Mbour (64), Louga (60), Kolda (59), etc.

A Fatick, les performances du Maire de Fatick sont bien accueillies par les populations qui ont exprimé leur «fierté à l'endroit de leur premier magistrat infatigable dans la quête d'un mieux-être de ses administrés». "Cette performance obtenue par Matar Bâ est le fruit d'une gestion efficiente qui corrobore avec ses nombreuses réalisations, ses chantiers en cours et les perspectives intéressantes pour la ville de Fatick", témoigne un septuagénaire.

Pour rappel, le Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal est un programme du Gouvernement du Sénégal cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement (AFD), respectivement à hauteur de 60.000.000 USD, 110.000.000 US et 90.000.000 USD. D'une durée de cinq ans (2018-2023), il vise, dans la continuité de l'engagement de longue date de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement (AFD), à soutenir les processus de décentralisation et de développement urbain au Sénégal.