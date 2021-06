Cote d'Ivoire: Pour son deuxième concert live à Abidjan - Asa promet un spectacle mémorable

Prix Constantin en 2008 pour son premier album "Asa", sorti en 2007 et vendu à plus de 300 000 exemplaires, la chanteuse auteure, compositrice et interprète, Asa, depuis lors, parcourt les scènes mondiales. Après son passage à Abidjan en 2015, pour un concert de bienfaisance pour la lutte contre le Vih/Sida, l'artiste-musicienne franco-nigériane, signe son retour sur la scène ivoirienne pour un concert le 2 juillet, au Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan, à Cocody.

Face à la presse, le 29 juin, au Sofitel Hôtel Ivoire, en compagnie des responsables de 2A Consulting, structure promotrice du spectacle et ses partenaires. Bukola Elemide, à l'état civil, promet « un spectacle mémorable et inoubliable ».

« C'est un grand plaisir pour moi de revenir en Côte d'Ivoire pour ce concert. Je considère ce pays comme une seconde patrie. C'est également une joie de retrouver la scène parce que depuis l'avènement de la Covid-19, nous n'avons pas d'activité. Ce sera un spectacle mémorable et inoubliable », a indiqué Asa.

La star d'origine nigériane, percussionniste, saxophoniste, pianiste et danseuse a annoncé un concert de 2 heures d'horloge qui, à l'en croire, se déclinera comme un voyage artistique et une immersion dans son riche répertoire de titres cultes tels que "Bimpé, "Eyo, "Dead Again" ainsi que "Fire on the Mountain".

Son style musical très électrice se veut aussi soul, jazz et afro beat. Le tout enveloppé par une voix sublime qui met en valeur ses chansons interprétées en Anglais et en Yoruba.

Pour rappel, Asa est née à Paris en 1982.

Après avoir vécu six ans à Paris, sa famille retourne au Nigeria et s'installe à Lagos (Aṣa a alors 2 ans). Elle suit les cours de l'école de musique ouverte par le saxophoniste britannique Peter King. Fin 2006, Asa signe un contrat avec le label français Naïve Records. Son premier album, sortie ne 2007, auquel elle donne son nom, est enregistré et mixé par Christophe Dupouy au studio Le Chantier à Montreuil. Aṣa y chante en Anglais et en Yoruba, accompagnée entre autres par le flûtiste de jazz Malik Mezzadri. Après plusieurs tournées fructueuses, dont est notamment issu l'album "Live in Paris" et de nombreuses collaborations avec Tiken Jah Fakoly, Yannick Noah, Asa sort un nouvel album sous le label Naïve Records intitulé"Beautiful imperfections" qu'elle compose en collaboration avec le guitariste et compositeur français Nicolas Mollard. C'est album "Bed of stone" sorti le 25 août 2014 qui la conduira en Côte d'Ivoire en 2015, pour un concert humanitaire.