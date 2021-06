Sénégal: Fiscalité locale à Kolda - La municipalité s'investit à élargir son assiette fiscale

Comment élargir une assiette fiscale dans une commune rurale comme Kolda ? Comment faire pour développer un civisme fiscal ? Quelle stratégie pour un recouvrement plus exhaustif ? C'est entre autres questions celles du menu de l'atelier intéressant la municipalité de Kolda, avec l'appui de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) et le programme USAID-Gouvernance Locale pour le Développement (USAID GoLD).

En ce sens, la municipalité organise deux sessions de formation à l'intention de membres de la Commission de la fiscalité locale et des agents recenseurs de la commune de Kolda. L'objectif visé, à travers cet atelier, consiste à assurer la formation et l'information des participants sur les missions, rôles, responsabilités et joutils de travail dont disposent les membres la Commission de la fiscalité locale (CFL).

Spécifiquement, il s'agit de former les participants (commissaires, élus locaux et agents municipaux) sur les modalités de mise en place de la CFL, son fonctionnement, ses outils de travail, ses rôles et responsabilités dans la mobilisation des ressources fiscales. Il s'agit aussi d'informer les participants sur le contenu et les enjeux des réformes fiscales au profit des collectivités territoriales, selon la note d'introduction.

Dans la même dynamique, il est aussi question d'aider la Commission fiscalité locale à disposer d'un plan de travail, d'appui et de suivi de la mobilisation des ressources ainsi que d'un plan de communication. Quant à la formation sur les techniques de recensement, il va aider les membres de la commission à avoir une cartographie claire mais surtout à travailler avec les techniciens des impôts pour booster les recettes de la commune. Et ce d'autant que les centres fiscaux des régions baignent dans un dénuement pitoyable sans personnel : moins de 4 agents pour la région de Kolda et Sédhiou, pas de véhicule de service pour ceux qui sont chargés de renflouer les caisses, et le centre de Kolda servant en même temps pour la région de Sédhiou.