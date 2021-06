Sénégal: Matam / Aide aux menages en situation de vulnérabilité ou victimes d'inondation - Le Royaume d'Arabie Saoudite offre 5227 kits alimentaires

A travers une cérémonie officielle de remise de dons, 1359 ménages du département de Matam ont eu à bénéficier d'un appui de la «King Salman Humanitarian Aid and Relief Center», par l'intermédiaire du royaume saoudien. Cette aide composée de 5227 kits alimentaires, soit un total de 361,7 tonnes, intéressera aussi les départements de Kanel (3346 kits) et Ranérou-Ferlo (522 kits) où chaque ménage recevra un sac de riz de 50 kg, 10 litres d'huile et 10 kg de sucre.

La Déléguée générale à la Protection sociale et à la solidarité nationale, en remettant ce don, a tenu à exprimer aux autorités du Centre du Roi-Salman d'Action Humanitaire et de Secours («King Salman Humanitarian Aid and Relief Center») du Royaume d'Arabie ses sincères remerciements, au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, du ministre, du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Ka, et de l'ensemble des membres du Gouvernement.

Pour relever «l'exemplarité de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal, à travers ses institutions de coopération internationale, notamment le Centre Roi Salman, l'Arabie Saoudite qui apporte un important concours à la politique de protection sociale définie par l'Etat du Sénégal».

Réitérant la volonté de l'Etat, en relation avec ses partenaires techniques et financiers, «de renforcer le soutien de la solidarité nationale aux démunies retenues dans le Registre national unique (RNU)», Aminata Sow, informe que les actions de la Délégation générale à la Protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) ont largement contribué à enregistrer des avancées significatives dans les domaines relevant de ses compétences.

10 352 BENEFICIAIRES DU PNBSF

Depuis 2013, selon, la Déléguée générale à la Protection sociale et à la solidarité nationale, l'Etat apporte un appui aux ménages vulnérables à travers le Programme national de Bourses de Sécurité familial (PNBSF). Ce programme couvre présentement, plus de 316 000 bénéficiaires, réparties dans les 14 régions du Sénégal, qui reçoivent un appui minimal de 25 000 francs CFA chaque trimestre «L'objectif est de contribuer à la lutte contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles en renforçant leurs capacités productives et éducatives à travers quatre leviers que sont : l'éradication de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, l'atténuation rapide de la vulnérabilité aux chocs parle développement du capital humain, l'amélioration de la productivité des ménages, la réduction des inégalités», note-t-elle.

Dans la région de Matam, le nombre de bénéficiaires du PNBSF s'élève à 10 352 ménages, avec 4367 à Kanel, 4609 à Matam et 1376 à Ranérou Ferlo. Au-delà de cet appui, la Déléguée générale à la Protection sociale et à la solidarité nationale, informe du fait que «ces ménages bénéficient des séances de sensibilisation pour le changement de comportement surla santé, l'éducation et l'état civil. Pour chaque thématique, 344 séances sont animées par le personnel de l'opérateur social, au profit des bénéficiaires». Un travail, précise-t-elle, qui se fait en relation non seulement avec les sectoriels, mais également avec les partenaires techniques et financiers ainsi que les relais. A la suite de M. Albakr Saoud Abdoul Kareem, représentant la partie saoudienne, qui a réitéré la volonté de l'organisation «King Salman Humanitarian Aid and Relief Center», à apporter son aide à ceux qui sont dans la nécessité d'être appuyés partout dans le monde», le préfet du département de Matam, Souleymane Ndiaye, a relevé «la portée diplomatique et sociale de l'appui... »