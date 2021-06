Sénégal: Mbour/Pour des faits de viol - Un lycéen de 19 ans placé sous mandat de dépôt

Le parquet du tribunal de grande instance de Mbour a placé sous mandat de dépôt, Souleymane Sidy Seck ou S.S.S âgé de 19 ans pour une affaire de viol présumé sur une fille de 15 ans du nom de M.L.D. Tous deux sont des pensionnaires du Lycée français Jacques Prévert de Saly Portudal.

Le mis en cause et fils du journaliste Cheikh Yérim Seck est le présumé auteur des faits de viol et de menace de diffusion de la vidéo de la scène délictuelle sur sa victime sur internet. Selon nos sources, S.S S, aurait invité M.L.D pour des séances de révision. Les faits auraient tourné autrement, selon la famille de la victime.

La jeune traumatisée par la scène vécue, a changé de comportement et commençant à avoir peur de venir à l'école et dans les environs. C'est une de ses copines qui, excédée par les changements notés chez sa camarade, a interpellé la famille de la victime. Le procureur saisi de la question, suite à une plainte, a instruit, il y a une semaine, une enquête menée par la police. Les choses ont semblé prendre une pause. La famille de la victime a cru à un certain moment à l'étouffement et au classement du dossier. C'était sans compter avec la perspicacité de la machine judiciaire. Le présumé S.S.S interpellé par la police a été déféré au parquet.

Selon nos sources, le mis en cause a défendu, avoir entretenu des relations intimes avec M.L.D suite à son consentement. Des sources proches de la victime renseignent que la fille n'a jamais été la petite amie de son présumé bourreau. Le père du présumé bourreau de M.L.D a voulu tenir un point de presse avant d'y surseoir.

Les conseils du présumé fautif, selon nos sources, ont cherché à soutenir un probable consentement de la victime, une mineure, en tentant de donner un audio comme justificatif à verser dans le dossier. Tout de même, la situation a empiré avec l'indignation et les réactions enregistrées sur les réseaux commençant à donner à l'affaire une dimension associant les féministes etles défenseurs des droits de l'homme qui réclament justice pour M.L.D.