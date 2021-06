Sénégal: Diourbel/CRD sur le PNADT - Vers la création d'une tannerie moderne devant rapporter 30 milliards

Le ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire a présidé hier, mardi 29 juin un comité régional de développement sur le plan d'aménagement du développement du territoire. Il s'agit selon Oumar Gueye d'une campagne de vulgarisation de ce plan d'aménagement du développement du territoire qui a été validé et qui a fait l'objet d'une loi d'orientation et d'aménagement des territoires promulguée par le chef de l'Etat, Macky Sall.

La région de Diourbel a abrité hier, mardi 29 juin, le 12ème comité régional de développement du plan d'aménagement du développement du territoire. Le Ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire de rappeler que «le Président Macky Sall a validé le 24 janvier 2020 le plan d'aménagement du développement du territoire. Il nous a également demandé de procéder à la vulgarisation de ce plan d'aménagement du développement du territoire (PANADT) au niveau des régions.

C'est un moment très fort parce que le PANADT est un réceptacle de l'aménagement spatial du Sénégal. Un pays ne peut pas se développer, s'il ne planifie pas son espace. C'est la raison pour laquelle nous avons partagé autour de Monsieur le Gouverneur de la région de Diourbel que je félicite pour la parfaite organisation, ce comité régional de développement. Nous avons recueilli leurs commentaires et leurs suggestions».

Et il poursuit «la région de Diourbel est une région qui a beaucoup d'avenir et qui a beaucoup de ressources. La première ressource de la région de Diourbel, c'est Serigne Touba Khadimou Rassoul. Cette région se développe avec une métropole équilibre Touba-Mbacké et une métropole régionale Diourbel et d'autres zones de développement. Et cela a été une cartographie pour chaque zone avec des ressources identifiées et un potentiel de développement. Je donne simplement un exemple avec le cuir et les peaux.

Lors du Magal, ce sont de milliers voire des millions de bêtes de vaches, de bœufs, de moutons, de chèvres, de chameaux qui sont utilisés. Et tout cela, il y a des produits résiduels qui est le cuir. Le Sénégal consomme énormément de cuirs. Il s'agit nos babouches, de nos bonnets, nos ceintures. Tout cela est à base de cuir. Imaginez que nous puissions installer une tannerie moderne à Touba ?

Et que sur le triangle Touba -Dara Touba - Mekhe qu'on appelle la zone industrielle artisanale que nous puissions développer cette industrie. Mais aussi, ce sont des centaines, de milliers d'emplois créés. Et que ce sont des ressources qui vont rester dans la région et dans le pays».

Selon toujours le ministre, «Nous allons créer d'autres outils que sont la géodésique, la topolémie et le visa de localisation des outils qui intéressent beaucoup les autorités administratives et les élus locaux et qui seront mis à la disposition de ces responsables pour une bonne utilisation .Tout cela sous-tendue par la territorialisation des politiques publiques.

Le plan doit prévoir la création d'une tannerie». «Cela devrait à coup sûr rentabiliser plus de 30 milliards de F CFA», a-t-il conclu.