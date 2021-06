Sénégal: Saint-Louis - La gendarmerie déjoue une tentative d'émigration clandestine

Des bidons d'eau et d'essence, des vivres, un moteur et plusieurs sacs de voyage, c'est ce qui constitue le matériel retrouvé dans la pirogue saisie hier, mardi 29 juin 2021, par les éléments de la Brigade de la Gendarmerie Territoriale de Saint-Louis dans la localité de Gandiol. La pirogue a été retrouvée bâchée, avec tout le matériel caché dedans.

Il s'agirait, selon les gendarmes, d'une pirogue qui a été préparée pour embarquer des candidats à l'émigration clandestine. "Notre surprise était si grande que quand on a trouvé autant de bagages notamment des bidons de 60 litres d'eau et d'essence hors-bord, des vivres, des sacs de voyage, tout laisse à penser que ce sont des gens déterminés à partir soit cet après-midi ou cette nuit parce qu'ils ont bien camouflé et bâché la pirogue, loin des regards", a indiqué l'adjudant Mamadou Sagna, Commandant la Brigade de la Gendarmerie Territoriale de Saint-Louis.

La mission a été effectuée en collaboration avec les éléments de la Guardia Civile espagnole avec qui ils travaillent dans le cadre d'une coopération. "Cela fait presqu'un mois, nous avions des renseignements qu'il y aurait une pirogue en préparation pour amener des clandestins en Europe par la mer. Mais, c'est en territoire mauritanien que les choses se passaient.

C'est-à-dire dans le village de Diawass qui se trouve près du Fleuve Sénégal, du côté de la Mauritanie. Depuis lors, on suivait cette affaire. Et très tôt ce matin, on a été informé par un des nos agents de renseignements qui nous a signalé des mouvements au niveau du village de Keur Barka, dans la commune de Gandiol.

Arrivés sur les lieux, nous avons retrouvé cette pirogue", a-t-il-renseigné. L'adjudant Mamadou Sagna a indiqué qu'une enquête est ouverte pour tenter de mettre la main sur ces candidats à l'émigration clandestine. "Si les populations pouvaient nous aider à éradiquer ce fléau, ça serait une très bonne chose parce qu'avec ce que les gens enregistrent comme dégâts et pertes en vies humaines, c'est vraiment énorme", a-t-il poursuivi.

Le commandement de la Gendarmerie de Saint-Louis a également saisi l'occasion pour inviter les populations à beaucoup plus collaborer avec les Forces de défense et de sécurité, afin de mettre définitivement un terme au phénomène de l'émigration clandestine dans le pays.

L'inventaire de tout le matériel retrouvé dans cette pirogue a été fait au niveau de l'Unité fluviale, sous la supervision du Lieutenant-colonel Émile Manga, Commandant la Légion de Gendarmerie Nord, ainsi que du Capitaine Amadou Ndiaye, Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Saint-Louis.