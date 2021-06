Algérie: Biographie de M. Aimene Benabderrahmane, Premier Ministre

Alger — M. Aïmene Benaberrahmane est désigné ce jour 30 juin 2021, comme Premier Ministre par Monsieur le Président de la République, qui l'a chargé de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour la formation du nouveau Gouvernement.

Avant cette nomination, M. A. Benaberrahmane a occupé le poste de Ministre des Finances depuis le 23 juin 2020.

En fonction depuis 1991 dans le secteur financier, M. Aïmene Benaberrahmane a entamé sa carrière au Ministère des Finances, au sein duquel il a été successivement Inspecteur des Finances au niveau de l'Inspection Générale des Finances (1991-2000), Inspecteur Général des Finances en 2004 et Inspecteur Général des Finances en Chef en 2006. De décembre 2001 au mars 2010, M. Benaberrahmane, a occupé le poste de Directeur-Adjoint du Contrôle au sein de l'Inspection Générale des Finances.

M. Benaberrahmane a, par la suite, été désigné comme Chef de Division Censeur de la Banque d'Algérie de 2010 à 2019, puis Gouverneur de cette institution de novembre 2019 à juin 2020.

Né le 30 août 1966 à Alger, M. Benaberrahmane est diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration d'Alger, option économie et finances, et titulaire d'un Magistère en sciences et économiques et financières ainsi que diverses diplômes et certificats en management et audit. M. Benaberrahmane prépare actuellement un doctorat en sciences économiques.