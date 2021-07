Maroc: AREP Fès-Meknès - Réunion de la commission de la supervision et du contrôle

Fès — La commission de la supervision et du contrôle de l'Agence régionale d'exécution des projets (AREP) de Fès-Meknès a tenu, mercredi à Fès, sa session du mois de juin, axée sur l'examen d'une panoplie de projets.

Ouvrant les travaux de cette réunion, le président du Conseil régional de Fès-Meknès, Mohand Laenser, a mis l'accent sur l'importance du soutien et de l'accompagnement apportés par les services de la Wilaya au Conseil de la région et à l'Agence pour la mise en œuvre des projets, saluant l'action de l'AREP pour les résultats "honorables" atteints en peu de temps et les efforts consentis durant le mandat actuel pour la concrétisation des projets de développement et la contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population rurale de toute la région.

Il a appelé, à cet effet, à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre des projets structurants du programme de développement régional.

Le représentant du bureau d'audit a exposé, à cette occasion, les conclusions du rapport d'audit des comptes de l'exercice 2020, attestant la certification des comptes et l'approbation des états comptables sans réserve, mettant ainsi en évidence "l'intégrité et la régularité" des opérations comptables de l'Agence et permettant à ses services d'accompagner les exigences de la comptabilité publique et budgétaire.

Dans le cadre de l'action de l'Agence pour honorer ses engagements et respecter les délais d'exécution liés aux commandes publiques, le directeur de l'AREP Fès-Meknès, Youssef Ziani, a fait part des indicateurs des délais de paiement et d'exécution des dépenses liées aux commandes publiques, relevant que le taux de paiement a atteint entre février 2021 et mai 2021 environ 33 jours, et ce conformément aux dispositions en vigueur.

Cette session a été également marquée par la présentation de l'état des projets, dont l'Agence a supervisé la réalisation durant la période 2017-2020.

Ainsi, 203 projets ont été supervisés par l'AREP Fès-Meknès, avec une enveloppe budgétaire estimée à 1,24 milliards de dirhams, répartis entre les secteurs des routes et circuits avec 135 projets, l'eau potable (30 projets), l'électrification du monde rural (13 projets), outre les secteurs du sport, de la santé et de l'éducation (25 projets).

La plupart de ces projets, qui ont été programmés entre 2016 et 2020, s'inscrivent dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural. A cet effet, l'Agence a achevé 96 projets à fin juin 2021, tandis que 83 projets de développement à l'échelle de la région sont en cours de réalisation.

Cette rencontre a été aussi une occasion pour passer en revue les projets supervisés par l'AREP, relatifs au programme de développement régional. Il s'agit de 73 projets pour un investissement total d'environ 687,3 millions de DH.

Ils concernent la promotion du secteur du sport dans la région Fès-Meknès (35 projets), l'appui à l'agriculture (6 projets), la création des zones d'activités d'artisanat (2 projets), la relance de l'économie sociale (un projet), le développement de l'attractivité territoriale et le soutien des initiatives entrepreneuriales (un projet), outre le programme de mise à niveau et de développement urbain des centres ruraux émergents (9 projets), l'appui du tourisme (9 projets), la création de services d'urgence mobiles régionaux (9 projets) et l'étude d'aménagement des abords de l'Oued Boufekrane à Meknès et l'Oued Fès.

Les services techniques de l'Agence ont tenu à cet égard des réunions de coordination avec les porteurs de projets, en vue d'examiner la situation des assiettes foncières et les composantes des projets, outre des visites de terrain pour déterminer l'emplacement du projet, ainsi que les conditions de construction.

L'accent a été mis par la même occasion sur l'élaboration des cahiers de charges préliminaires pour certains projets, en attendant le lancement des appels d'offres dans les prochains jours.