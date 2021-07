Algérie: Hand/Championnat d'Algérie - Week-end décisif pour le titre

Alger — Le 3e et dernier tournoi play-off du Championnat d'Algérie Excellence de handball (messieurs), prévu vendredi, samedi et dimanche à Alger, sera décisif pour le décernement du titre de la saison 2019-2020, avec une année de retard pour cause de crise sanitaire mondiale.

La Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf décidera qui de la JSE Skikda (8 points), en pole position, de l'OM Annaba (7 pts) ou à un degré moindre du MM Batna (6 pts) va succéder au CR Bordj Bou Arréridj au palmarès de la compétition.

Néanmoins, avec le forfait du champion sortant et du GS Pétroliers pour des considérations financières, les calculs risquent d'être faussés car une simple victoire de la JSE Skikda vendredi devant le "modeste" CRB Mila (4 pts) devrait lui "offrir" son troisième titre de champion d'Algérie, après 1966 et 2015.

En effet, le programme des 6e et 7e journées des play-offs propose à l'équipe du président Yassine Aliout des confrontations face aux absents GSP et CRBBA, soit 4 points de plus dans son escarcelle, synonyme de titre assuré.

Le programme :

Vendredi :

MM Batna - ES Aïn Touta (14h30)

CRB Mila - JS

E Skikda (16h30)

OM Annaba - JS Saoura (18h30)

CR Bordj Bou Arréridj - GS Pétroliers (20h00)

Samedi :

MM Batna - CR Bordj Bou Arréridj (11h30)

JSE Skikda - GS Pétroliers (13h00)

ES Aïn Touta - OM Annaba (14h30)

JS Saoura - CRB Mila (16h30)

Dimanche :

GS Pétroliers - JS Saoura (12h30)

OM Annaba - MM Batna (14h30)

CRB Mila - ES Aïn Touta (16h30)

CR Bordj Bou Arréridj - JSE Skikda (18h00)

Classement Pts J

1.JSE Skikda 8 4

2.OM Annaba 7 4

3.MM Batna 6 4

4.JS Saoura 5 4

5.ES Aïn Touta 4 4

--. CRB Mila 4 4

7.CRBB Arréridj 1 4

--. GS Pétroliers 1 4.