Sénégal: Modification de la loi pénale - L'opposition parlementaire a saisi le Conseil constitutionnel

Au total 21 députés de l'opposition et des non-inscrits ont attaqué les lois 10-2021 et 11-2021 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénal votées, vendredi dernier, à l'Assemblée nationale. C'est Cheikh Bamba Dieye qui a fait l'annonce.

« Accompagné de maître Weinde Dieng, Huissier de Justice à Dakar, je viens de déposer au nom de 21 députés de l'opposition au greffe du Conseil constitutionnel une saisine pour annulation des lois 10-2021 et 11-2021 votées par l'Assemblée nationale le 25 juin dernier », a-t-il fait savoir.

Le parlementaire et leader du Fsd/Bj ajoute : « Qu'il soit porté témoignage que les députés de l'opposition devant Dieu et la nation ont usé de toutes les opportunités disponibles pour contrer ces lois liberticides, ambiguës et anticonstitutionnelles ».