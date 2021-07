Afrique de l'Ouest: Bourse - Plus de 10 milliards FCFA de transactions opérées ce mercredi 30 juin à la BRVM

La Bourse Régionale des valeurs mobilières (BRVM) a enregistré des transactions records à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 30 juin 2021 avec plus de 10 milliards FCFA.

Ces transactions se sont établies à 10,803 milliards FCFA contre 675,494 millions FCFA la veille. La BRVM réalise ainsi un nouveau record en termes de transactions durant le mois de juin après celui enregistre le lundi 7 juin 2021 avec une valeur totale de 8,256 milliards FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 1,306 milliard FCFA à 4817,367 milliards FCFA contre 4816,061 milliards FCFA la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle s'est établie à 6618,127 milliards FCFA contre 6624,593 milliards FCFA la veille, soit une diminution de 6,466 milliards FCFA.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une légère hausse de 0,04% à 129,85 points contre 129,80points la veille. De son cote, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0, 02% à 160,07 points contre 160,03 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,19% à 1 490 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,62% à 680 FCFA), BOA Niger (plus 3,75% à 3 870 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 3,47% à 2 090 FCFA) et NEI CEDA Cote d'Ivoire (plus 3,45% à 350 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 2 585 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 3 250 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 2,59% à 2 630 FCFA), Boa Mali (moins 2,10% à 1 400 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,89% à 780 FCFA).