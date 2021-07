Afrique: Commémoration de son centenaire - Marque et trajectoire du Parti communiste chinois

Le parti communiste chinois (Pcc) crée le 01 juillet 1921 s'apprête à fêter son centenaire ce 01 juillet 2021. En prélude à cet évènement grandiose pour la vie politique chinoise, l'ambassadeur de Chine au Sénégal a organisé récemment un panel pour entretenir d'éminentes personnalités politique du gouvernement, des fonctionnaires et acteur de la presse sur «le parti communiste chinois, cent ans de parcours laborieux, cent ans de combat glorieux». Xiao Han a décrypté à cette occasion, en profondeur, les succès du parti communiste chinois avec en toile de fond les progrès accomplis au profit des populations chinoises.

L'ambassadeur de la République populaire de Chine a d'emblée révélé que, quand on parle de miracle économique en Chine, on fait souvent référence au gouvernement chinois sans creuser la réflexion. «Car derrière le gouvernement chinois, c'est toujours le Parti communiste chinois. Nous célébrons le premier centenaire du parti communiste chinois. Et ce parti qui fait aujourd'hui plus de 92 millions de membres est au pouvoir depuis 72 ans. Avec l'évolution, le Parti communiste chinois ne représente pas les intérêts d'une seule couche sociale; il représente les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple chinois » a éclairé Xiao Han. Partageant que c'est un groupe de valeurs, il a rappelé que le Pcc a bien fondé la République populaire de Chine. «Le système fondamental du socialisme est fondé entre 1949-1978. Et à partir de 1978 jusqu'à 2012, la politique de réforme et d'ouverture permet à la Chine d'atteindre le niveau de vie des autres pays et d'accroitre son influence. Et à partir de 2012, la Chine parachève l'édification intégrale de la société de moyenne aisance. Elle est aujourd'hui, la deuxième économie mondiale. La Chine joue un rôle de locomotive pour l'économie mondiale chaque année, pour une contribution à la croissance de l'économie mondiale supérieure à 30%. C'est le seul pays à réaliser une croissance positive en 2020 avec la pandémie» a souligné l'ambassadeur Xiao Han.

Par ailleurs, le diplomate a confié que la Chine est la première industrie de biens manufacturiers et qu'elle occupe la première place en termes d'échanges commerciaux de biens, de réserves de devises et de capitaux étrangers. «Le pays a enregistré un Pib de 15 mille milliards de dollars 2020. En 2020, elle fait partie des tops 12 en termes de ports à conteneurs mondiaux et le Pib/habitant de la Chine est de 10 000 dollars. Aujourd'hui l'espérance de vie des Chinois est passée, pour les hommes, de 34,85 ans en 1920 à 73,64 ans. Et pour les femmes, de 34,63 ans en 1920, à 79,43 ans aujourd'hui. Et la Chine a réalisé de multiples percées technologiques, notamment avec la conquête de l'espace. Tout cela, c'est sous le leadership avéré du parti communiste chinois » a-t-il avisé.

En clair, «le Parti communiste chinois est d'une grande vitalité et il dispose d'une côte de popularité très développée. Il a permis de réaliser l'industrialisation en quelques décennies en rattrapant le retard sur les pays occidentaux. Il a aussi réussi à trouver un chemin conforme aux réalités chinoises, à savoir le socialisme aux caractéristique chinoises » a renchéri Xiao Han. Le Pcc peut se prévaloir ainsi aux yeux de l'ambassadeur, d'un ancrage dans la conviction, de son appui au peuple. Il a aussi relevé le sacrifice consenti par le Parti communiste chinois, notamment avec la longue marche de l'Armée rouge qui a vu périr un nombre important de soldats.

«Sur 300 000 soldats au départ, seuls 30 000 soldats sont dénombrés au point d'arrivée dans cette longue marche de 12 500 kilomètres, rythmée par 600 batailles et par la traversée cent fleuves, de 40 montagnes, des marécages » a-t-il détaillé.

Le peuple, au cœur des préoccupations du parti

L'ambassadeur Xiao Han témoigne ainsi que le Parti communiste chinois place le peuple au cœur de sa préoccupation. «Sa préoccupation c'est de servir le peuple. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de 2012 à 2020, 90,99 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté. Ce sont plus de 10 millions par an, plus de 1400 personnes par heure qui sortent de la pauvreté. Le socle du Pcc dépend infailliblement du soutien du peuple» a-t-il affirmé. Il n'a pas manqué de faire part des valeurs fondamentales auxquelles la Chine reste attachée. A savoir entre autres: «le respect mutuel de la souveraineté et d l'intégrité territoriale, la non-agression mutuelle, la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures, l'égalité et les avantages réciproques, la coexistence pacifique». Il aussi indiqué que la Chine ne noue pas d'alliance militaire, ni de petits cercles mais qu'elle reste toujours membre des pays en voie de développement.

Coopération sino-africaine

«C'est le choix politique de la Chine. Et c'est aussi le choix de rester dans le lot des pays en développement» a-t-il justifié. L'ambassadeur Xiao Han a aussi partagé que la Chine accorde une attention particulière à l'Afrique. «Le Focac est aujourd'hui le label de la coopération sino-africaine. La grandeur du Parti communiste chinois ce n'est pas qu'il n'a commis aucune erreur, mais qu'il n'a jamais esquissé les problèmes. Il résume les expériences et les leçons, explore et expérimente sans cesse» a-t-il révélé.

Tout au plus, grâce au leadership du Parti communiste chinois, la Chine peut aussi se prévaloir de sa politique de gestion rigoureuse et de sa politique anticorruption sous toutes les formes. C'est pourquoi le pays a mis en œuvre, un système strict d'évaluation et de poursuite de la responsabilité. A titre d'exemple, «3000 cadres ont été sanctionnées pour négligence de devoir dans la lutte contre la pandémie en Chine. La Chine a adopté sa propre voie de développement» a exposé l'ambassadeur de Chine au Sénégal.

Par ailleurs, «Harvard Kennedy school of government a mené une enquête entre 2013 et 2016 sur l'opinion publique chinoise sur une durée de 14 ans pour connaitre le degré de satisfaction des chinois à l'égard des politiques publiques. Il ressort que sur 30 000 personnes interrogées, 93% sont satisfaites du gouvernement central et ont témoigné une amélioration visible des conditions de vie des chinois. Il y a donc une satisfaction élevée à l'égard du gouvernement chinois parmi son peuple » a-t-il fait remarquer. Mieux, «une autre étude dénommée « Afro baromètre » qui a interrogé 1200 sénégalais entre 2020 et 2021 révèle que le modèle de développement de la Chine est le plus apprécié des puissances extérieures » a-t-il insisté.

Au sujet des relations sino-sénégalaises, «nous avons des approches de gouvernance partagée. Dans la recherche de l'émergence, il y a une place prioritaire accordée aux zones rurales, une planification du développement (Pse, plan quinquennal de développement économique et social et une recherche de bien-être de la population» a confié le diplomate chinois. Pour le tout, «c'est un concept de développement axé sur le peuple» comme le soutenait le président Xi Jinping, une expression qu'a du reste rapportée son excellence, l'ambassadeur Xiao Han.