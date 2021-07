Sénégal: Promotion de l'enseignement digital - Le groupe IAM lance le IAM e-learning center

Le groupe Institut africain de management (IAM) a lancé hier un centre de formation entièrement digital appelé IAM e-learning center. Ce centre de formation digital, selon le directeur général du groupe Mbagnick Guissé, met à disposition près de 25 parcours diplômants, 72 certificats et plus de 200 modules de formations diversifiés notamment en finance, droit des affaires, ressources humaines, qualité, communication etc.

Innovation de taille! Le groupe IAM met en service un centre de formation totalement digital. A travers, sa nouvelle plateforme digitale, dénommée IAM e-learning center, le groupe IAM indique que ses formations offrent flexibilité et proximité et sont, après téléchargement, disponibles à tout moment et hors connexion sur les smartphones et tablettes.

Expliquant les raisons de cette innovation, M. Guissé a évoqué la crise de la Covid-19 qui, a-t-il soutenu, a redéfini les enjeux de l'accès à l'éducation et largement contribué à accélérer la transformation digitale de l'enseignement. Dans ce contexte et fort de ses 25 années d'expérience, il explique que l'Institut africain de management (IAM) a mis en place un centre de formation totalement digital: le e-learning center qu'il a présenté ce mercredi 30 juin.

D'après les responsables de l'institut, présent au Sénégal (Dakar) et au Mali (Bamako), le groupe IAM a, en effet, conçu et mis en ligne un volume de formations entièrement « Made in Africa » et dispensé par des enseignants et experts internationaux des secteurs public et privé. « Offrant flexibilité et proximité, ces formations, sont, après téléchargement, disponibles à tout moment et hors connexion sur les smartphones et tablettes. », précise M. Guissé.

Lors de la cérémonie de présentation, il a été souligné que ce centre de formation met à disposition près de 25 parcours diplômants, 72 certificats et plus de 200 modules de formations diversifiés (finance, droit des affaires, ressources humaines, qualité, communication... ).

S'adressant aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels et aux entrepreneurs du continent, les responsables du groupe confient que le centre apporte une réponse aux enjeux liés à l'adéquation formation-emploi et au défi de l'accès et de la qualité de l'éducation.

En ce sens, le directeur général du groupe IAM a déclaré que « l'adaptation est au cœur » de leur « engagement ». Mbagnick Guissé fait savoir enfin que le lancement de cette plateforme de e-learning reflète l'importance pour le groupe de fournir des formations adaptées et répondant aux enjeux actuels du continent.