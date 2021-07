Cote d'Ivoire: Retour au pays d'Akossi Bendjo / Kamagaté Brahima (Pco) - « Nous attendons 2 500 militants pour cet accueil »

Le Pdci-Rda sonne la mobilisation pour l'accueil du maire Noël Akossi Bendjo, qui rentre d'exil ce samedi 3 juillet après trois ans passés à l'extérieur. A la veille de cet événement, le président du comité d'organisation, Kamagaté Brahima, donne des précisions sur cette mobilisation.

Le porte-parole du secrétariat exécutif du Pdci-Rda a donné quelques indications par rapport au retour du maire Noël Akossi Bendjo. Vous qui pilotez le Comité d'organisation pour l'accueil, quel est le message à la veille de cet événement ?

Le porte-parole du parti a donné l'information de ce que notre père pour certains, frère pour d'autres, collaborateur, secrétaire exécutif et vice-président du Pdci-Rda, le maire Akossi Bendjo va regagner la Côte d'Ivoire le samedi 3 juillet 2021 après trois ans d'exil en France. C'est aujourd'hui (hier mercredi : Ndlr) que le secrétaire exécutif en Chef, Pr Maurice Kakou Guikahué a réuni le Comité chargé de préparer cet accueil dont je suis le président. Ce qu'on peut dire d'emblée, c'est que sur instruction du président du parti, le président Henri Konan Bédié, tout le Pdci doit se mobiliser pour réserver un accueil à la fois militant et fraternel à l'un des dignes fils, grand militant et collaborateur du président Bédié, le maire Noël Akossi Bendjo.

Quel est l'appel que vous lancez par rapport à cet accueil ?

Nous voulons lancer un appel à toutes les structures et à toutes les instances, qu'on soit vice-président, membre du Bureau politique, délégué, qu'on soit secrétaire de section, qu'on soit membre des structures spécialisées, de la Jpdci et de l'Ufpdci ou des militants simples, l'appel qui est lancé à tout le monde, c'est de se mobiliser pour cet accueil. Cette grande mobilisation, se fera à la Maison du Pdci. C'est au siège du Pdci-Rda à Cocody que nous allons recevoir le maire Noël Akossi Bendjo pour lui demander les nouvelles et procéder aux échanges. Il est à préciser qu'il n'y a aucun accueil qui est prévu pour les militants à l'aéroport. Il y a des échanges avec les autorités et on sait que les militants du Pdci sont des gens disciplinés. Et il faut que nous respections la ligne du parti. Tous ceux qui veulent réserver un accueil chaleureux, fraternel et militant au maire Akossi Bendjo doivent se rendre au siège du Pdci-Rda à Cocody, le samedi 3 juillet. La mise en place est prévue de 16heures à 17 heures. Et c'est le secrétaire exécutif en Chef qui ira le chercher à l'aéroport pour l'envoyer.

Quelles sont les dispositions pratiques arrêtées pour ce rassemblement ?

Au niveau du Comité d'organisation, nous avons le service protocole, le service sécurité. Tout sera mis en œuvre pour recevoir les militants. Et je dirai que ce Comité va orienter tous les militants qui seront présents. Nous attendons donc plus de 2500 militants.