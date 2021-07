Cote d'Ivoire: Sciences biologiques - Le Centre suisse et l'Ufr Biosciences organisent une journée carrière

Le Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire (Csrs) et l'Ufr Biosciences ont co-organisé le mercredi 30 juin, au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, une journée carrière en sciences biologiques.

Cette journée qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 70 ans d'existence du Centre suisse de recherches scientifiques en Côte d'Ivoire (Csrs) vise à promouvoir les filières scientifiques de l'Ufr Biosciences, renforcer les partenariats actuels et potentiels, et à partager les expériences des devanciers et des praticiens en Biosciences.

Le vice-président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Pr Affian Kouadio, a félicité le doyen de l'Ufr Biosciences et le directeur général du Csrs pour l'organisation de cette journée carrière. Qui sera par ailleurs une occasion de rendre un hommage aux pionniers de l'Ufr. « Pour un pays, il n'y a rien de plus grand que le renforcement des capacités parce que c'est ce qui assure la pérennité de tout ce que nous faisons », dit-il.

Pour lui, cette journée n'a de sens que si les professionnels du métier sont présents. « Il est de notre devoir d'œuvrer de sorte qu'il y ait une forte corrélation entre les choix de carrière et les signaux du marché de travail tels que les offres disponibles et éventuellement les salaires qui suivent », a déclaré le Pr Affian.

Le directeur général du Csrs, Inza Koné, a rappelé que le Csrs établi en Côte d'Ivoire depuis 1951, est une institution à vocation sous régionale dédiée à la recherche, la formation et les services.

A l'en croire, le Csrs se positionne comme un centre d'excellence associé aux Universités publiques de Côte d'Ivoire et d'Afrique, un centre de renforcement de capacités à la recherche. « Nous sommes un centre au service de la société, un instrument de la coopération suisse », dit-il, soulignant qu'un grand nombre de chercheurs et enseignants-chercheurs issus de la coopération entre le Csrs et l'Université Félix Houphouët-Boigny font des carrières remarquables dans la recherche, l'enseignement, l'administration publique, les organismes internationaux, les Ong... « La journée carrière de Biosciences répond dans une certaine mesure à ce sens du devoir », a expliqué Inza Koné.

Il a souligné que la jeune génération peine à trouver sa voie malgré une formation de qualité. « Le but d'une journée carrière est de montrer à ces jeunes, la panoplie d'avenues professionnelles qui s'offrent à eux. Nous espérons ainsi faire rêver en suscitant des vocations, voire des ambitions en mettant en lumière des exemples de succès issus de la coopération entre le Csrs et l'Ufr Biosciences », a conclu le directeur général du Csrs.

Le doyen de l'Ufr Biosciences, Pr Kouamelan Essetchi Paul, a expliqué que de 2012 à 2021, l'Ufr a produit 398 thèses de doctorat et 1480 Masters. « Sur les 398 thèses de doctorat soutenues, l'Ufr a enregistré un taux d'insertion professionnelle de 54%, soit un total de 215 docteurs », a précisé Pr Kouamelan.

Pour cette même période, l'Ufr a eu un peu plus de 1000 publications. En termes de brevets, de 2014 à 2018, 6 brevets d'invention ont été produits dont trois sont déjà homologués en Côte d'Ivoire. « Tous ces résultats sont à 95% le fruit de la collaboration ente l'Ufr Biosciences et ses partenaires », fait-il savoir. Avant de remercier toutes les structures qui accompagnent l'Ufr Biosciences dans la formation et la recherche.

« Si nous sommes arrivés à ces performances académiques de recherche, c'est qu'en amont, il y a eu des pionniers et de grands maîtres. Vous avez su transmettre des valeurs à vos enfants. Ces valeurs sont : l'honnêteté, la discipline, la rigueur, le travail bien fait et la quête permanente de l'excellence », s'est-il réjoui.

Au cours de cette journée, un hommage mérité a été rendu aux pionniers de l'Ufr Biosciences, à savoir les Professeurs Tuo Touré Bakary, Traoré Dossawa, Sery Bialli, Kouassi N'guessan et Ano Abo Pierre.