Cote d'Ivoire: Lutte contre le trafic illicite des migrants - L'École de police d'Abidjan se dote d'une cellule de formation

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a réceptionné le mercredi 30 juin, trois ouvrages importants pour la formation des policiers.

La volonté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, de faire de l'amélioration du cadre de vie et du niveau de formation du policier une de ses priorités se matérialise chaque jour.

C'est dans la même veine qu'il a procédé hier, à l'Ecole de police d'Abidjan, à la réception d'une piscine, d'une cellule de formation aux thématiques de traite des personnes et de trafic illicite des migrants et de l'extension du réfectoire. Trois ouvrages importants pour la formation initiale et continue du policier.

Vagondo Diomandé, visiblement heureux de l'acquisition de ces ouvrages, a publiquement félicité et traduit son appui au contrôleur général de police, Diakité Aboubakar Sidiki, directeur de l'École de police d'Abidjan, pour son approche managériale qui a pu mobiliser des partenaires pour la réalisation des différents projets. Et à la tutelle d'inciter les autres responsables de la police nationale à emboiter le pas à leur collègue.

« ...Je réaffirme ici encore, devant vous, haut et fort, que quiconque de mes collaborateurs, à quelque niveau qu'il se situe, qui entreprendra des actions en faveur d'une amélioration qualitative de la vie de la structure qu'il dirige, peut être convaincu, d'office, du soutien total, sans aucune réserve, de son ministre que je suis », promet Vagondo Diomandé.

Pour qui, la piscine ouverte est « un véritable sanctuaire de bien-être pour tous les policiers », puisque la natation, à l'en croire est l'un des sports les plus bénéfiques à la santé physique et psychique de l'homme. Dix policiers surveillants de baignade et maîtres-nageurs de l'École de police d'Abidjan ont été formés durant trois mois par les sapeurs-pompiers.

Collant à l'actualité, le premier responsable de la sécurité nationale se réjouit de la mise à disposition par l'Organisation Internationale pour les Migrations (Oim), de la salle dédiée aux thématiques de traites des personnes et de trafic illicite des migrants et la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

Ce dispositif permettra donc aux policiers de se familiariser avec ces notions et avoir une parfaite maîtrise du mode opératoire des criminelles. D'où la gratitude du gouvernement à l'Oim. Qui a permis à la Côte d'Ivoire de se doter de se six postes frontières, conformes aux standards internationaux.

L'extension du réfectoire, avec le respect des normes standards d'hygiène, répond au souci de mettre les élèves dans des conditions requises pour se restaurer. Surtout dans cette période de Covid-19 qui impose des dispositions particulières.

Évoquant l'aspect technique des ouvrages, le contrôleur général de police Diakité Aboubakar Sidiki, directeur de l'École de police d'Abidjan, explique que la piscine mesure 25 mètres sur 15 mètres, avec une profondeur allant de 1,20 à 2,75 m. Elle dispose également de trois tribunes et de deux vestiaires hommes et dames.

Quant à l'extension du réfectoire dont les travaux ont duré sept mois, il est bâti sur une superficie de 272 m² et équipé de brasseurs d'air, de 80 tables métalliques de 10 places chacune et de quatre points d'eau. La salle de formation est quant à elle meublée de tables, de chaises et équipée de 10 ordinateurs complets, d'une imprimante, d'un rétroprojecteur, d'un écran de projection et d'un box internet.

Le directeur de l'École a saisi l'occasion pour traduire sa gratitude aux « amis de la police », qui ont accompagné les projets. Il s'agit des entreprises, Abeille group, Prudential belife, Mcm, Sodeci et l'Ons.