Cote d'Ivoire: États Généraux de l'école ivoirienne - La Ministre Mariatou Koné sollicite la contribution des anciens Ministres de l'éducation nationale

La nouvelle Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné a entamé, le mardi 29 juin 2021, une série de rencontres et d'échanges avec ses prédécesseurs.

La visite à l'ex-Ministre de l'Éducation Nationale de 2007 à 2010, Gilbert Bleu Lainé marque la première étape de ces rencontres.

Mariatou Koné a sollicité le soutien de l'ex Ministre Bleu Lainé pour les états généraux « Je suis la Ministre de l'éducation nationale et je ne peux pas m'engager dans un tel projet sans voir les anciens de la maison. Je suis donc venue prendre des conseils auprès de vous car on ne peut pas réinventer la roue. La nation entière me regarde et ce fardeau est lourd donc je ne peux pas le porter seul et j'ai décidé d'aller à la rencontre des anciens Ministres de l'éducation nationale pour qu'ensemble nous réussissions cette mission. Avec toute l'expérience que vous avez, je souhaite que vous nous apportiez votre contribution, la plus grande et la plus sincère. Pour sa part, le Ministre Bleu Lainé a salué la nomination de la Ministre Mariatou Koné à l'éducation nationale.

Il s'est ensuite réjoui de l'annonce des états généraux de l'école faite par la ministre. Poursuivant, il a salué la démarche de la Ministre, pleine de sincérité et d'humilité « Merci pour l'honneur que vous me faites en venant solliciter mes conseils et ma contribution. Cette une bonne attitude et c'est pour cela les ivoiriens vous aiment beaucoup pour votre humilité. Cette attitude d'aller vers les personnes, exposer les problèmes et trouver des solutions. J'adhère pleinement à l'idée d'organiser les états généraux de l'éducation et j'apporterai ma contribution », a-t-il assuré.