Congo-Brazzaville: Handball - Younes Tatby pense déjà à la relance du chantier des Diables rouges

En vacances après avoir propulsé l'équipe féminine du Congo à la phase finale du championnat du monde de handball prévu pour décembre 2021 en Espagne, l'entraîneur national Younes Tatby a affirmé que les Diables rouges doivent être en chantier car bientôt la coupe du monde,

Au cours d'un entretien à Radio Congo, Younes Tatby a remercié le peuple congolais qui les a soutenus durant la Coupe d'Afrique des nations à Yaoundé au Cameroun. Il a souligné que le championnat du monde est pour bientôt en Espagne, il ne leur reste pas beaucoup de temps. «Déjà on doit rentrer en chantier, la Coupe du monde, c'est pour bientôt, on peut prendre le mois de juillet et trois semaines mais, avant le championnat des clubs vainqueurs, on peut faire un stage local au moins pour la détection des joueurs», a-t-il signifié.

Faisant le bilan de la Coupe d'Afrique des nations qui a qualifié le Congo à la phase finale du Mondial, il s'est dit très fier des Diables rouges. « Si on fait un bilan de la compétition, on voit que c'est positif, tout simplement parce que, le Congo a passé 13ans sans jouer le carré d'as de la CAN, je ne peux qu'être fier de mes filles pour la compétition où tout le monde ne s'y attendait pas », a-t-il commenté.

Cependant, l'entraîneur a souligné que, pour améliorer ce travail qui a commencé avant d'aller au mondial, il faut simplement respecter la planification. « Respecter le programme établi, faire des matches amicaux au plus haut niveau parce qu'on est rentré dans tout ce qui est mondialiste. Pour maintenir le niveau, il faut faire les stages à l'extérieur, il faut jouer avec des grandes équipes». Pour atteindre cet objectif, il demande au directeur technique national de bien travailler, de faire un bon projet qui sera suivi par tous les clubs.

Soulignons que le nouveau staff technique des Diables rouges dames dirigé par le marocain Younes Tatby a rajeuni l'équipe à 80% en écartant les indisciplinées et celles qui ne méritaient plus la sélection. « Nous avons maintenant une équipe jeune avec en son sein des joueuses de 21 et 22ans. C'est aux journalistes de parler d'elles, de leur faire confiance et de leur donner le temps pour qu'elles prennent le climat de jouer avec les joueuses de haut niveau », a-t-il renchéri. Parlant de son retour à Brazzaville, l'international marocain a indiqué que cela dépend de la Fédération congolaise de handball. « Je suis à la disponibilité du Congo. Nous attendons leur convocation pour venir finaliser la partie administrative avec eux par rapport à mon sujet, après on relance le chantier tout simplement », a conclu Younes