Congo-Kinshasa: Covid-19 - La FBCP salue l'interdiction des visites dans les prisons

L'association pense toutefois que la plus grande des mesures à prendre pour lutter contre la développement de cette pandémie dans les milieux carcéraux reste le désengorgement de ces milieux à travers tout le pays.

La Fondation Bill-Clinton pour la paix (FBCP) a soutenu l'initiative de la ministre d'Etat et ministre chargée de la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo Kiese, d'interdire des visites dans les prisons en République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Pour cette ONG de défense des droits de l'homme, l'interdiction des visites aux prisonniers et détenus, qui est une mesure préventive sur l'ensemble du pays, ne suffit pas étant donné que les prisons sont en difficulté dans la prise en charge alimentaire et médicale de leurs pensionnaires.

Pour cette association, la plus grande des mesures à prendre pour lutter contre la propagation de cette pandémie dans les milieux carcéraux reste le désengorgement de ces dits milieux. « Quant à nous FBCP, la meilleure façon de lutter très efficacement contre la covid-19 dans le milieu carcéral est le désengorgement des prisons de la RDC tel que préconisé par le ministre d'État elle-même », a indiqué cette association dans son communiqué du 30 juin 2021 signé par son président, Emmanuel Adu Cole. La FBCP dit, par ailleurs, encourager la ministre d'État chargée de la Justice et Garde des sceaux « de continuer à mettre la pression sur les magistrats afin de diminuer sensiblement les nombres des prisonniers et détenus préventifs ».

Des mesures de prévention contre la covid-19 en milieux carcéraux

Dans son communiqué du 29 juin, rappelle-t-on, la ministre d'Etat chargée de la Justice et Garde des sceaux a annoncé certaines mesures pour prévenir la propagation de la pandémie dans les milieux carcéraux. « En exécution des mesures préventives annoncées par son excellence monsieur le président de la République, chef de l'état, et me référant au communiqué du 20 mars 2020 du ministère de la Justice en rapport avec la covid-19, je porte à la connaissance du public que l'observance avec rigueur des mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires en rapport avec la covid-19 restent d'application dans les prisons et centres de détention sur toute l'étendue de la République », a fait savoir la ministre Mutombo Kiese.

Ce membre du gouvernement congolais a, par conséquent, édicté certaines dispositions en rapport avec ces mesures mentionnées. Il s'agit notamment de l'interdiction de toutes les visites jusqu'à nouvel ordre. La ministre fait, par ailleurs, savoir que les colis et repas provenant de l'extérieur destinés aux détenus ainsi que les visites des avocats à leurs clients pour certains dossiers urgents sont autorisées et subordonnées au strict respect des directives nationales de prise en charge de cette pandémie.

La ministre a également indiqué que des seaux d'eau et des savons sont placés à l'entrée de chaque prison et centre de détention pour le lavage des mains alors que les entrées et sorties des prisons sont contrôlées par la prise de température. Notant que d'autres mesures seront communiqués au regard de l'évolution de la pandémie, la ministre Mutombo a également annoncé la prohibition des attroupements dans la cour de la prison ou du centre de détention.