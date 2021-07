Congo-Brazzaville: Hôpital Adolphe-Sicé - Échanges sur l'amélioration de la santé de l'enfant

Dans le but de donner les soins de qualité aux enfants, la structure hospitalière a organisé récemment une journée pédiatrique sur le thème « Infections pédiatriques ».

La rencontre a réuni les pédiatres, médecins généralistes et autres professionnels exerçant en pédiatrie à Pointe-Noire, sans oublier les jeunes médecins généralistes, les sages-femmes et les infirmières. Cette journée pédiatrique a eu pour objectif de favoriser les échanges, le partage, les connaissances et les expériences à travers les différents exposés prévus à cet effet permettant à tous de s'instruire et se former, a dit Dr Aimé Bandoho Mombo, président du comité scientifique, chef de service pédiatrie à l'hôpital général Adolphe-Sicé. Selon Gildas Ngouloubi, directeur des affaires médicales à l'hôpital général Adolphe-Sicé, cette journée a été initiée pour contribuer à l'amélioration des prestations médicales et de la qualité des soins pour une meilleure prise des enfants et des nouveaux-nés.

Plusieurs communications ont étayé des cas pratiques et des diapositives illustratives ont été faites, à savoir Paludisme grave : formes multiples chez un adolescent, paludisme du nourrisson d'un mois et deux jours, forme neurologique chez un nouveau-né, impact de la covid-19 sur la prise en charge des enfants et adolescents vivants, mortalité et morbidité chez l'adolescent au CHU de Brazzaville, dépistage des troubles visuels chez l'enfant... Plusieurs communications libres sur diverses pathologies en lien avec le thème de la journée ont également eu lieu. Ce sont entre autres le cas bébé collodion à propos d'un cas à l'hôpital général Adolphe Sicé, cyanose des membres chez un nouveau-né, bronchiolite et cardiopathie congénitale chez un nourrisson.

Cette rencontre scientifique initiée par le Dr Aimé Bandoho Mombo a été bénéfique pour les participants qui, au travers des multiples communications suivies d'échanges, ont ajouté un plus à leurs connaissances initiales. Ils ont souhaité à l'avenir l'organisation régulière de telles rencontres dans la ville. A la faveur de cette journée scientifique, il a été mis en place le bureau de l'association ponténégrine de pédiatrie composée de six membres. Dr N'djobo Mamadoud, secrétaire général de la Société congolaise de pédiatrie est le président. Il est secondé par Dr Syl Tey Kanza, chef de service de pédiatrie à l'hôpital régional des armées. Le commissariat aux comptes dirigé par Dr Aimé Bandoho Mombo est composé de trois membres. « Je remercie les collègues et participants pour la confiance faite à ma modeste personne », a dit Dr N'djobo Mamadoud. Et de déclarer : « La tâche est immense certes. Mais ensemble le défi sera relevé. L'objectif de l'association est de contribuer au mieux-être de l'enfant en améliorant la qualité des soins et sa prise en charge ».