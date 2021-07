Madagascar: Transparency International - « Stockage de l'argent dans les paradis fiscaux »

Opinions de Transparency International - Initiative Madagascar sur les récentes actualités nationales.

Dans le cadre du projet AMARASO 1, Transparency International - Initiative Madagascar (TI-MG) a conçu un guide pour les parlementaires intitulé « Ensemble nous vaincrons la Corruption et la Covid-19, Guide pour les Parlementaires en temps de crise sanitaire ».

Ce guide a été conçu spécifiquement pour les députés du fait de leur proximité théorique avec les citoyens, et du rôle prépondérant qu'ils devraient tenir dans la construction démocratique. L'objectif étant de rappeler aux députés leurs rôles dans la gestion de la crise sanitaire/état d'urgence, mais aussi leur devoir d'intégrité, de transparence et de redevabilité. Un rappel qui s'applique aussi aux sénateurs auxquels le guide sera également distribué.

Outre ces rappels, plusieurs points sont abordés dans ce guide pratique : les leçons tirées de la crise sanitaire 2020, les responsabilités des parlementaires en matière de gestion de risques et de catastrophes, un rappel de leurs engagements, des astuces et conseils pour être plus redevables et plus proches des citoyens.

Bonne gouvernance. L'engagement du Parlement dans la gouvernance d'une crise est non seulement essentiel pour assurer l'équilibre des pouvoirs et limiter les potentielles dérives de l'Exécutif, mais il est également nécessaire pour la bonne gouvernance du pays. Il est temps de redorer le blason de la fonction de député de Madagascar, et de rehausser le niveau des débats, après des années de gabegie et de laisser-aller.

Ce résultat ne s'improvisera toutefois pas, il dépendra de la volonté de changement et du sens de l'engagement de chaque député. Que l'intérêt général et l'intégrité priment enfin sur les logiques de parti et les intérêts individuels. Cela aidera Madagascar à mieux combattre la pandémie de Covid-19, et à se rapprocher de la démocratie à laquelle elle aspire. L'objectif de cet ouvrage est, entre autres, de rappeler aux députés leurs rôles dans la gestion de la crise sanitaire/état d'urgence, mais aussi leur devoir d'intégrité, de transparence et de redevabilité.

Supervision. Transparency international de se poser également la question, quels sont les risques liés au blanchiment d'argent en temps de crise ? Les effets négatifs des flux financiers illicites sur les budgets publics, l'efficacité du gouvernement et les inégalités étaient déjà reconnus bien avant la crise de Covid-19. Cependant, la pandémie a mis à nu les effets dévastateurs du stockage de l'argent dans les paradis fiscaux, tandis que les gouvernements ont du mal à payer les services de base nécessaires pour maintenir les populations en vie.

La crise actuelle pourrait aggraver les choses en raison du plus grand nombre de possibilités de recherche de rente, car davantage de ressources nationales et étrangères sont mises à disposition pour lutter contre la pandémie; plus de discrétion dans la prise de décision et l'affectation des ressources; des mécanismes de transparence et de redevabilité affaiblis, et une supervision et une application de la loi limitées. « Le fait majoritaire se traduit par l'existence d'une majorité de parlementaires favorables à la politique mise en œuvre par le gouvernement.