Ile Maurice: Viraj Ramharai, président de Waterwise et maître-nageur - «Ne jamais oublier la règle d'or : hors de question de manger et nager»

interview

Après trois mois de confinement, les activités de loisir sur les plages reprennent aujourd'hui. Pensez-vous que les Mauriciens sont prêts à s'aventurer de nouveau sur les plages ?

Aujourd'hui, les plages sont rouvertes après une longue fermeture. Certes, nombreux sont ceux qui vont s'y rendre. Sont-ils prêts ? Oui. Les plages restent quand même un lieu de loisir dont les Mauriciens ne peuvent pas se passer. L'attente a été très longue pour certains. Les Mauriciens et les plages ne font qu'un. Toutefois, cette réouverture ne veut pas dire qu'on doit oublier les précautions requises sur les plages.

Après tout ce temps de fermeture, est-ce qu'une campagne de sensibilisation et de prévention face aux dangers liés à la mer s'impose ?

Même pendant le confinement, nous n'avons pas cessé de sensibiliser les gens aux choses à faire et à ne pas faire lorsqu'on s'aventure en mer à travers les réseaux sociaux. Certes, une campagne de sensibilisation de masse s'impose. Mieux vaut prévenir que guérir.

En tant que Lifesaving Trainer, quelles sont les précautions de base que doivent prendre les per- sonnes qui vont se diriger vers les plages aujourd'hui ?

Commençons par le commencement. Les plages sont accessibles pour tout sauf pique-niquer. Alors, les gens n'auront pas droit à une place tranquille où ils peuvent s'asseoir et attendre que leur repas ait été digéré. Il ne faut jamais oublier la règle d'or : manger et nager est hors de question. Soit on nage et ensuite on mange soit on mange et on attend quelques heures avant de s'aventurer en mer. Deuxièmement, il ne faut pas consommer de l'alcool avant d'aller nager.

Enfin, il faut respecter les consignes, que ce soit comme zone de baignade dangereuse ou de baignade délimitée. Je déconseille de nager au-delà de la zone indiquée. Sinon on risque de mettre notre vie en danger mais aussi celle des autres.

Au niveau de Waterwise, quels sont les moyens (matériels et ressources humaines) dont vous disposez pour mener à bien votre mission ?

À notre niveau, nous essayons de sensibiliser les gens à travers Facebook. Cependant, nous organisons régulièrement des causeries dans la région de Tamarin et Albion.