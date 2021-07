Afrique: JO - La délégation sénégalaise invitée au respect scrupuleux des directives

Dakar — Le ministre des Sports Matar Bâ a invité, mercredi, les membres de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo à "respecter scrupuleusement toutes les directives et instructions" données par l'encadrement, demandant également au Comité olympique "d'organiser et de protéger l'ensemble des participants".

"Le Japon et le Comité international olympique ont été courageux en maintenant l'organisation des JO. Le dispositions prises nous réconfortent et nous invitons les membres de la délégation à respecter scrupuleusement toutes les directives et instructions données par l'encadrement sénégalais, pour qu'on puisse bien accompagner les athlètes", a-t-il dit.

Le ministre intervenait lors de la réception par l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Tatsuo Arai, des athlètes sénégalais qualifiés aux Jeux olympiques et paralympiques qui se tiendront à Tokyo, au Japon.

Les JO auront lieu du 23 juillet au 8 août, et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre.

Le diplomate japonais a reçu les athlètes sénégalais en présence du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, et du ministre de l'Economie, de la Coopération et du Plan, Amadou Hott.

Matar Bâ a également demandé au comité olympique d'organiser et de protéger l'ensemble des participants à ces JO, assurant à l'ambassadeur du Japon que le Sénégal "jouera sa partition et sera prêt à appliquer" toutes les dispositions prises pour que la pandémie du Covid-19 ne puisse pas se propager à l'occasion de cet évènement sportif.

"En décidant de recevoir la délégation sénégalaise, vous avez tenu à l'honorer, à l'encourager sans doute, à lui rappeler les valeurs fondamentales qui gouvernent l'olympisme, l'amitié, le respect et l'excellence", a déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, président du CNOSS.

Les athlètes sénégalais porteront haut le drapeau national, avec en bandoulière cette force qui caractérise l'emblème national, a t-il dit.

De son côté, le diplomate japonais a soutenu que son pays souhaite "envoyer un message fort aux peuples de tous les pays".

"Nous pouvons surmonter ensemble cette situation difficile liée au Covid-19 par la solidarité internationale et par les efforts et le savoir-faire de l'être humain", a-t-il dit.

Seuls trois des 12 athlètes qualifiés aux JO et aux jeux paralympiques étaient présents à la cérémonie.

Parmi ces athlètes, il y avait leur porte-drapeau, le judoka Mbagnick Ndiaye, Fatou Kiné Ndiaye, athlète paralympique et la nageuse olympique Jeanne Beaubien.

Ibrahima Diaw (tennis de table), Jean-Pierre Boris (Kano-kayak), Ndèye Bineta Dingue (Escrime), Louis François Mendy (Athlétisme), Steven Aimable (Natation), Adama Diatte (Lutte) et Ciara Posta (Tir) sont les autres athlètes qualifiés pour les JO.

Les deux autres représentants sénégalais aux jeux paralympiques sont Youssoupha Diouf (Athlétisme) et Ibrahima Sèye (Taekwondo).