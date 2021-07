Congo-Brazzaville: Musique - Le groupe Paris Kin Express renoue avec la scène

Entre reports et annulations depuis mars 2020, Paris Kin Express "PKE" redonne vie à la scène en respect de la jauge sans contrainte du couvre-feu

Place aux ambiances chaudes à vivre ensemble sur les scènes musicales retenues par Le PKE. Pour commencer, un concert gratuit, ce samedi 3 juillet à 20 h 45, lors de la rencontre"Montreuil en Fête", près de Paris.

S'en suivront les dates des 16 et 17 juillet, respectivement à L'Estaminet-Magny-Les-Hameaux et au QG Paris-Champs Elysées, dans le cadre de la programmation Africa 20 du Théâtre de la Ville.

Durant le confinement, pour meubler la pause forcée des artistes, Mama Cécilia et Patrick Mundélé avaient pu concrétiser un projet qui leur trottait dans la tête depuis un bon moment : Les Zick Causeries. Ils ont mis en place des entretiens ambitionnant de mettre en lumière des musiciens congolo-parigots qui gravitent autour du groupe PKE depuis sa création, tels que les chanteurs Malo Kélé ou Lidjo Kwempa.

Leurs récits se sont avérés contenir des mines d'informations sur les réalités du milieu de la musique congolaise au pays, mais aussi en France. C'est également une façon d'élargir le propos et le projet du PKE : celui de créer des ponts artistiques, culturels et solidaires entre ces deux capitales cosmopolites et francophones que sont Paris et Kinshasa.

Cette série a permis aux passionnés de musiques et cultures congolaises, ou tout simplement de worldmusic dans ses aspects sociologiques, d'être à jour sur l'actualité musicale.

PKE a été créé à l'initiative du musicien Patrick Mundélé et de la danseuse Mama Cécilia. Depuis 2012, il diffuse son énergique "Congo Groove", toujours motivé par ce besoin de concevoir des passerelles artistiques et culturelles : musiques chaloupées du bassin congolais revisitées, textes mêlant dérision et gravité, en lingala et en français... Certes le style unique et métissé du PKE délie les corps mais il n'a de cesse d'émouvoir et d'interroger les esprits...

