Zambie: Patson Daka, un Zambien à Leicester City

Le buteur du RB Salzburg dans le championnat autrichien, Patson Daka, vient de s'engager pour cinq ans avec Leicester City en Premier League. Un moment important pour le jeune homme qui va désormais évoluer dans le championnat le plus prestigieux du monde.

À 22 ans, Patson Daka quitte l'Autriche et le Red Bull Salzbourg pour le prestigieux championnat anglais où il s'est engagé avec Leicester City pour cinq années. Salzbourg avait été le club d'un certain Sadio Mané ou encore du Guinéen Naby Keita. L'international zambien, qui compte 22 sélections et 7 buts, va-t-il réussir à s'imposer comme ses deux ainés en Premier League ? Le montant de la transaction de l'attaquant est estimé à 26 millions d'euros, mais aucun des deux clubs n'évoque le montant du transfert.

Serial buteur en Autriche

Cette saison, Daka a marqué 27 buts en 28 matches et 68 en 125 matches pour Salzbourg toutes compétitions confondues depuis son arrivée en 2017. Il a été sacré champion d'Autriche pour la quatrième fois de suite avec son club, terminant meilleur buteur et meilleur joueur du Championnat. Vainqueur de la Coupe d'Autriche à trois reprises (2019, 2020 et 2021), Patson Daka a aussi goûté à la Ligue des champions avec Salzbourg.

En sélection, il a remporté la Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans en 2017 en Zambie. Il se voit récompensé par le titre de meilleur joueur de la compétition, après cinq rencontres comme titulaire.

L'année précédente, en janvier 2016, il avait participé au Championnat d'Afrique des nations organisé au Rwanda. Sa première sélection avec l'équipe A date de mai 2015, en amical contre le Malawi. Malheureusement, Patson Daka ne disputera pas la CAN 2022 au Cameroun, la Zambie finissant troisième de son groupe, devancée par l'Algérie et le Zimbabwe, malgré deux doublés de Daka lors des deux derniers matchs cruciaux (3-3 contre l'Algérie, victoire 2-0 sur le Zimbabwe).

Un avant-centre moderne

« Il faut vraiment noter son nom, car c'est un joueur très prometteur qui va faire parler de lui. C'est un avant-centre moderne, qui va vite, qui est capable de faire des efforts et des différences, car il est adroit et a le sens du déplacement. Je l'ai fait venir à Lille à 17 ans, il fallait attendre un peu pour le faire jouer et j'ai eu la malchance d'être remercié entre-temps... », avait raconté l'ancien sélectionneur de la Zambie, Hervé Renard, à son sujet.

La nouvelle recrue, née à Chingola en Zambie, a déjà fait part de sa joie « de rejoindre un club qu'il suit depuis son premier titre en 2016 ». Il se sent « prêt à relever ce nouveau défi » après cinq années passées au FC Red Bull Salzburg.