Afrique: Centenaire du Parti communiste chinoise - Une longue marche vers le développement

La république populaire de Chine célèbre ce jeudi 1er juillet 2021 le centenaire du Parti communiste chinois (PCC). Pour ces noces d'eau, de grands événements organisés depuis le mois de juin retracent le rôle et la place du PCC dans l'histoire du développement de la Chine. Un grand rassemblement sur la place Tiananmen à Pékin va marquer le clou de la célébration.

A sa création en juillet 1921, le Parti communiste chinois (PCC) a avait 50 membres. L'année 2021 qui marque le centenaire de sa création, le PCC compte, selon le Département de l'organisation du Comité central du PCC, 95,148 millions de membres. Près de 2,31 millions de personnes ont adhéré au PCC au premier semestre de l'année 2021, indique le même communiqué.

« La croissance continue des membres illustre la forte vitalité du Parti et la prospérité de la cause du Parti » précise le Département de l'organisation du Comité central du PCC. L'histoire du PCC est intimement liée à celle de la fondation de la république populaire de la Chine le 1er octobre 1949. Depuis les pères fondateurs du parti jusqu'aux dirigeants actuels du parti, la discipline et la rigueur ont été les principes fondamentaux qui guident la doctrine du PCC.

L'histoire du développement de la Chine a été portée par le PCC et ses dirigeants. C'est donc dans un élan de fierté légitime et de patriotisme que les Chinois célèbrent les noces d'eau du parti qui fait la grandeur et l'unité de l'Empire du milieu. Le premier congrès s'est tenu le 23 juillet 1921 à Shanghai en présence des 13 membres fondateurs parmi lesquels Mao Tsé-toung. Le Congrès est l'organe majeur du Parti communiste chinois.

Il se réunit, en principe, au moins une fois tous les cinq ans. En 1978, avec la politique de la réforme et de l'ouverture, sous Deng Xiaoping, la Chine entame une ère de développement jamais égalée faisant d'elle aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale. Le congrès de novembre 2012 désigne Xi Jinping comme secrétaire général du Parti communiste chinois.

Dans tous les secteurs de développement de la Chine, le PCC a joué un rôle majeur. Ce qui fait dire à l'ancien président brésilien Fernando Henrique Cardoso que le PCC a été « la colonne vertébrale » sur laquelle se sont construites l'identité et la société chinoises modernes. « La Chine a accompli ce qui semblait très difficile. Tout d'abord, elle a réussi à croire en elle-même. Je pense que le PCC a eu la capacité non seulement d'aller au cœur (du peuple), mais aussi de satisfaire les intérêts de sa population ; il a fourni des emplois à beaucoup de gens », a affirmé M. Cardoso, dans une interview accordée à l'agence chinois Xinhua.net.

En 2020, grâce une politique de développement conséquente, ce sont 800 millions de de Chinois qui ont été sortis de l'extrême pauvreté. Ce jeudi 1er juillet 2021, sur la place Tiananmen à Pékin, il se tient un grand rassemblement célébrant le centenaire du PCC à l'occasion le président chinois, Xi Jinping, va prononcer un important discours.