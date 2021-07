Madagascar: Entretien automobile - Un centre Bosch Car Services à la station Shell Andraharo

Vivo Energy Madagascar, la société qui distribue et commercialise les carburants et lubrifiants de marque Shell à Madagascar, et Bosch, le fournisseur allemand de pièces de rechange automobiles s'allient pour se mettre au service des automobilistes.

Ces deux entreprises ont noué un partenariat qui a débouché à l'ouverture du premier centre Bosch Car Service à la station-service Shell Diamondra Andraharo.

Expertise. Grâce à ce partenariat, Vivo Energy Madagascar et Bosch représenté par Materauto mettent en commun leur expertise sur les pièces de rechange, les services automobile et sur la distribution de produits pétroliers. La division de Rechange Automobile de Bosch Madagascar à travers Materauto distribue des produits tels que des batteries, des filtres, des balais d'essuie-glace et des bougies, ainsi que de l'équipement pour tests d'entretien, notamment la climatisation et les testeurs/chargeurs de batterie à une sélection de stations-service Shell gérées par Vivo Energy.

En outre, le fournisseur allemand de pièces de rechange automobiles commercialisera les concepts Bosch Car Service (BCS) et Express Car Service (ECS) dans ces stations-service Shell. Les centres Bosch Car Services sont tenus par des techniciens qualifiés, formés par Materauto. Ils effectuent de manière professionnelle toutes interventions liées à l'entretien des véhicules et les réparations légères : services de freinage, vidanges et changement de filtres, diagnostic électronique, batteries, bougies, services électriques, balais essuie-glaces; lampes et ampoules ; courroies ainsi que la maintenance du système de refroidissement pour toutes.

Solutions innovantes. « Ce partenariat confirme l'objectif de Vivo Energy d'apporter continuellement des solutions innovantes à notre clientèle en croissance constante. C'est une excellente opportunité de renforcer la relation clientèle en perfectionnant notre offre de services pour véhicules. Nous sommes confiants qu'avec Bosch, nous resterons à l'avant-garde et procurerons à nos clients des services automobiles et des pièces de rechange de classe mondiale dans nos stations-service Shell », a déclaré Mondher Bouhouche, directeur général de Vivo Energy Madagascar, lors de l'inauguration de ce centre Bosch Car Service, avant-hier.

Pour sa part, Alexandre Dupré, Directeur Général de Materauto - représentant de Bosch, a déclaré que « ce partenariat résulte de la réunion de deux marques et entités partageant les mêmes valeurs dédiées à la clientèle. » A noter qu'un autre centre Bosch Car Service sera bientôt mis en place à la station-service Shell Ankoay By-pass.