Madagascar: Presse Sportive - Les membres de bureau exécutif de l'UJSM élus

Un nouveau souffle pour l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM). Serge Rasanda a pris la commande à l'issue d'une élection longuement attendue hier, pour un mandat de quatre ans.

Après l'Assemblée générale statutaire de l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM), la grande famille du journalisme sportif a procédé, hier, à l'Assemblée Générale élective au siège du Comité Olympique Malgache (COM) à Ivandry. L'UJSM, qui était auparavant l'Association des Journalistes Sportifs de Madagascar (AJSM), entame désormais une nouvelle page de son histoire après des années d'existence symbolique, avec le nouveau bureau dirigé par Serge Rasanda. Quatre candidats étaient en lice pour la présidence de l'association. Serge Rasanda a été élu avec 24 voix contre 22 pour Tanjona Harijaona, 11 pour Torcellin Randriamamonjy et 4 pour Jean Fidèle Bokassa Rabarison.

Les membres du bureau ont été constitués à l'issue de cette élection poste par poste. Pour les postes de vice-président, 4 personnes ont été élues : Andry Lalaina Andriamasy a remporté la victoire sur un score de 34 voix contre 26 pour Norbert Rakotomalala dit Nônô pour la télévision, Raymond Soavimana a été élu sans concurrent pour la Radio, Alain Rabenaivo pour la presse écrite et Anny Andrianaivonirina pour la presse on-line. Le poste de secrétaire général sera occupé par Soafara Ralaimidona tandis qu'Elias Fanomezantsoa sera le trésorier. Tanjona Harijaona et Nônô étaient systématiquement élus conseillers puisqu'ils ont remporté chacun le deuxième plus grand nombre de voix. 63 journalistes ont participé au vote. Une liste constituée par tous les journalistes sportifs de la capitale, deux photographes et deux caméramans de chaque organe de presse. Le scrutin s'est déroulé comme prévu, en présence des représentants du ministère et de l'Ordre des journalistes de Madagascar (OJM).

« Le programme principal c'est d'établir des partenariats avec les parties prenantes, les affiliés et les diverses sources d'informations pour faciliter la collecte d'informations. Tous les membres seront sur le même pied d'égalité et auront accès à toutes les activités organisées par l'association. La répartition de la couverture médiatique des événements sportifs devrait être équitable quels que soient les lieux : au niveau national et international, mais aussi dans les régions. Concernant la formation, il y aura une collaboration avec des partenaires, tels que des fédérations et le COM pour améliorer les compétences des journalistes sportifs. Il y aura aussi des partenariats au niveau supérieur, notamment à l'échelle internationale pour rendre cette formation possible », a annoncé le président.

Les membres de l'UJSM :

Président:

Serge Rasanda (GasyStar)

Vice-présidents:

Alain Rabenaivo (Presse écrite Gazetiko)

Andry Lalaina (TV Dream In)

Raymond Soavimana (Radio RNM)

- Anny Andrianaivonirina (Online : Maison du Sport).

Secrétaire Générale :

- Soafara Ralaimidona (Les Nouvelles),

Trésorier :

Elias Fanomezantsoa (La Vérité)

Conseillers:

Tanjona Devaux Harijaona (Midi Madagasikara)

Norbert Rakotomalala (MaTV).