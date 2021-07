Madagascar: Présidence - Christiane Andriamampiandra, nouvelle DEJ

La nouvelle DEJ est issue d'une famille de juristes.

10 mois et 10 jours après l'entrée de Marie Michelle Sahondrarimalala dans le gouvernement, en qualité de ministre de l'Education nationale, sa remplaçante au poste de Directeur des Etudes Juridiques (DEJ) auprès de la Présidence de la République a été nommée hier en Conseil des ministres. Il s'agit de Christiane Hasindraibe Andriamampiandra qui est une magistrate de l'ordre administratif. Major de promotion à l'Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes (ENMG), elle était en poste au Tribunal Administratif de Fianarantsoa avant d'être affectée par la suite au ministère de la Justice comme coordonnatrice de projets. La nouvelle DEJ est issue d'une famille de juristes avec un frère président du Tribunal Administratif de Fianarantsoa, et un père enseignant en droit.

Abrogation. Quatre autres nominations aux hauts emplois de l'Etat ont été prises hier à Iavoloha, en l'occurrence, le directeur régional des Mines et des Ressources stratégiques, Zotokinendry Razanadratefa ; le directeur de la Technologie de l'Information et de la Communication au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Tsitohaina Stevenson Rakotoarivony ; le directeur régional de la Communication et de la Culture dans l'Amoron'i Mania, Lalanirina Noelle Rahelinoro.

En revanche, le Conseil des ministres a procédé à l'abrogation de la nomination du Secrétaire général du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme sans que son successeur n'ait pas été nommé.