Madagascar: Antsiranana - Le DG du Bianco prône le mode opératoire «faire faire»

Laza Eric D. Andrianirina de passage dans la capitale du Nord veut partager sa nouvelle vision de la lutte contre la corruption.

Le Directeur général du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco), Laza Eric D. Andrianirina, a été à Antsiranana hier pour remobiliser tous les dirigeants antsiranais et partager sa nouvelle vision de la lutte contre la corruption. Il a eu un emploi du temps surchargé puisqu'il a passé la journée à effectuer une série de visites de courtoisie auprès des responsables civils et militaires régionaux.

Dans l'après-midi, il a rencontré les directeurs régionaux des services publics dans la grande salle de la direction régionale du budget. Il a ainsi expliqué à l'assistance que la rencontre n'avait pas pour but de donner une leçon, mais de souligner que la corruption est un danger pour le pays et que la plupart des Malgaches ont perdu de leurs avantages à cause de ce phénomène dévastateur pour la croissance et la stabilité. C'est pourquoi le régime a prôné le défi « velirano » afin de lutter contre ce fléau tout en menant un vrai combat.

Il a également mis en avant que le taux de corruption est en augmentation pour deux raisons. Soit les actions menées ne sont pas efficaces, soit les mesures de prévention fonctionnent correctement et font apparaître tous les maux. Pour être honnête, a-t-il affirmé, la corruption est en hausse, mais la plupart des gens sont déjà conscients de la lutte et n'hésitent plus à dénoncer. La disponibilité de divers supports de communications facilite leurs tâches. « Si nous prenons tous nos responsabilités et que personne n'est pessimiste, nous obtiendrons la victoire et nul ne se plaindra. Parce que nous avons accepté de servir le peuple et non pas être servis », souligne-t-il.

En outre, il a mis un accent particulier sur l'avenir du pays, attirant l'attention de tous sur une idée : si le pays devait être évalué sur les déclarations des investisseurs qui soutiennent que l'investissement à Madagascar n'est pas assuré en raison de la corruption, les générations futures seraient sacrifiées et en difficultés. C'est pourquoi le Bianco a mis en place une nouvelle approche basée sur le « mode opératoire faire faire ». Mais pour gagner la bataille, le travail s'articule autour de trois volets opérationnels, à savoir l'éducation, la prévention et l'application de la loi.

En plus du développement de diverses procédures, la digitalisation est incontournable. L'initiative avance et touche les agences du Trésor, les étudiants et les agences comptables. « Dans l'intérêt de nos étudiants universitaires, la digitalisation est sur la bonne voie malgré la mauvaise intention de ceux qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts », poursuit-il , tout en véhiculant la culture de l'esprit public.

Cellules anti-corruption

Des responsables régionaux ont exprimé que la visite du DG à Antsiranana leur a donné une grande force car il ne leur a pas permis de se battre seuls. Des cellules anti-corruption sont installées dans divers secteurs et catégories de services malgré la pandémie de Covid-19 qui a perturbé de nombreux programmes. Une série de descentes sur le terrain a été envisagée, mais cela n'a pas été parfait à cause du confinement.

« Le président de la République a raison dans son défi car la corruption est une pierre d'achoppement au développement du pays. Tant que la corruption prévaudra dans divers secteurs, le développement souhaité restera un simple rêve. Aussi avons-nous priorisé la lutte contre la corruption comme une deuxième priorité dans notre vision régionale », indique de son côté le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky. Il a également précisé qu'il ne s'agit pas seulement d'une vision, mais d'une action puisque la cellule anti-corruption est désormais mise en place au sein du gouvernorat et un plan d'actions est en cours d'élaboration.

À l'issue de cette rencontre, le gouverneur, le préfet , Herman Reminantenaina, et le maire de la commune urbaine, Jean Luc Djaovojozara, ont publiquement remis au directeur général du Bianco, leur déclaration de patrimoine. La séance s'est terminée par une séance de questionsréponses.