Madagascar: Vintage - Restauration d'une magnifique Renault 6

La Renault 6 commence à se faire une place chez les collectionneurs. Zoom sur la restauration d'un modèle du genre dans le Garage Antanimena.

ELLE a plus séduit la clientèle pour son côté pratique que pour son esthétique, jugent certains spécialistes. La Renault 6 se présentait comme une 4L en plus grande taille. Elle a hérité de la même partie mécanique. Par contre, elle se démarquait par un design différent et un habitacle plus volumineux. Sur ces deux points, elle ressemble plus à une mini Renault 16. Voilà pour la petite histoire de ce modèle, produit par la firme au Losange entre 1968 et 1986.

Aujourd'hui, la R6 commence à se faire une place dans le cercle des voitures de collection. D'où l'idée du Garage Antaminena et de son boss, Éric Rabehaja, d'en restaurer une. « L'ancien propriétaire de cette R6 l'avait achetée neuve. Je l'ai récupérée en février.. J'ai déménagé mon garage à Talatamaty depuis quelques mois. Il s'agissait de notre premier projet ici », raconte-t-il.

Renommée

Le Garage Antanimena a érigé un nouvel atelier, à Talatamaty Faralaza plus précisément. Cette R6 est la première à en sortir. Comme toujours, le résultat est époustouflant. Ne serait-ce qu'en voyant sa magnifique robe bleue et ses éléments chromés, la petite française force l'admiration.

La restauration s'est étalée sur deux mois environ. Vu que le châssis était partiellement rouillé, il a fallu le remettre à neuf intégralement. Idem pour le moteur qui a fait l'objet d'une révision complète. Éric en a profité pour changer quelques éléments. « Nous avons monté notamment de nouvelles chemises et de nouveaux pistons. Il s'agit d'un bloc alésage 70, pareil que sur les 4L. 'Motera be' l'appelle-t-on communément dans le milieu », précise-t-il.

Pour l'extérieur, le seul rajout se situe au niveau des nouvelles portières. Le Garage Antanimena a bâti sa renommée autour d'une spécialité en particulier, à savoir la peinture. La R6 en est l'exemple parfait, habillée d'un bleu Atlantique à la fois sobre et attrayant.

Optiques Cibié

Les collectionneurs mettent un point d'orgue à installer des pièces authentiques. De cette manière, chaque voiture retrouve son état initial. « La R6 se distingue avec une signature lumineuse neuve, mais d'origine », soutient notamment Éric Rabehaja. Au passage, il a pris le soin de trouver des optiques longue portée de marque Cibié. Neufs, les pare-chocs le sont aussi. D'où leur brillance impeccable.

Éric Rabehaja s'occupe de plusieurs clients. Mais quand il s'agit de ses bijoux, il vit sa passion d'une manière bien particulière. Il restaure des Renault et Peugeot essentiellement. Et une fois les travaux bouclés, ils les gardent farouchement dans sa cour, ne les bougeant que très rarement. Voilà pourquoi nous n'avons pas de photo dynamique de la R6. « J'ai toujours été comme ça. Je tire ma satisfaction en les contemplant tous les jours chez moi. Je les sors une fois par an peut-être », martèle-t-il.

Du bleu Atlantique pour la carrosserie

Le choix de la peinture bleue est tout sauf un hasard. Il s'agissait tout d'abord d'un mariage de couleurs. Le bleu convient parfaitement avec l'habillage intérieur. En effet, l'habitacle combine deux teintes : gris et bleu. Quant au choix de la référence « Atlantique », il s'agit tout simplement d'une des couleurs d'origine de la R6, comme l'a précisé Éric Rabehaja. Elle crée un contraste saisissant avec les nouveaux pare-chocs chromés et les jantes Alpines.

Des jantes Alpines typiques

La Renault 6 a hérité des jantes de l"une de ses cousines. En effet, elle est chaussée avec des Alpines de 13 pouces, piquées sur une Renault 5 Alpine phase I. Ces jantes typiquement Renault ont fait la renommée de la marque au Losange dans le temps. Elles rappellent certainement les sportives produites par la firme française dans les années 70. Pour ce qui est des enveloppes, la R6 reçoit des gommes de chez Khumo. Des 175/60-13 tailles basses plus précisément.

Remise en état de l'habitacle

Tout travail de restauration passe par la remise en état de l'habitacle. Car cette partie nécessite souvent des efforts conséquents, du fait qu'elle est souvent très endommagée. Sur la R6 cependant, les portières et le plafonnier étaient dans un parfait état. Il a juste suffit d'un coup de chiffon. Par contre, il fallait impérativement rhabiller les sièges. À titre de rajout personnel pour donner du caractère, un volant sport d'époque, floqué du célèbre Losange, s'est discrètement installé sur le poste de conduite

Déménagement à Talatamaty

Faralaza La majorité des passionnés de la capitale connaissent Éric Rabehaja et le Garage Antanimena dont il est le propriétaire. Cependant, seuls quelques-uns sont au courant de son récent déménagement. Car il a décidé de prendre un nouveau départ dans la partie nord-ouest de la capitale. Après dix-neuf ans passés dans le centre-ville, direction Talatamaty Faralaza. L'objectif était de renouveler la salle de peinture et tous les équipements de restauration, afin de maintenir un niveau de qualité optimale pour chaque projet. Précisons toutefois qu'Éric Rabehaja a décidé de garder la nomenclature qui a fait sa renommée, à savoir « Garage Antanimena ». Et ce, même s'il se trouve désormais dans un autre quartier. C'est comme l'appellation « Dakar », connue dans le monde entier et maintenue par les organisateurs même si la course a été délocalisée hors d'Afrique.

Une voiture de deuxième main

La R6 a été achetée neuve par son ancien pro prié - taire. Par la suite, le Garage Antanimena l'a récupérée en deuxième main, au début de cette année. Il s'agit du tout premier projet réalisé à la suite du déménagement à Talatamaty. Elle se trouvait alors dans un état moyen. En deux mois, elle a été restaurée de fond en comble, du moteur jusqu'à l'habitacle, en passant par la carrosserie et le châssis.