Ile Maurice: Parcs et sites d'attractions - La bouffée d'air frais malgré le port du masque obligatoire

Il n'y a pas que les plages et les restaurants qui sont accessibles au public dès aujourd'hui. Les parcs et sites d'attractions rouvrent également après trois mois de porte close en raison du confinement instauré avec la seconde vague de Covid-19.

Casela, Chamarel, Terre des sept couleurs, Ebony Forest, La Vanille Crocodile Parc... Autant d'endroits qui accueillent de nouveau les visiteurs. Les opérations séduction ne manquent pas pour l'occasion. Les 1 800 pensionnaires de Casela, dont des zèbres, autruches, girafes, paons, antilopes, lions, guépards, pour ne citer que ceux-là, sont «inpasian retrouv zot» - le slogan de la campagne promotionnelle lancée pour la réouverture du parc dès aujourd'hui. Une réouverture à des tarifs yeux doux pour tout le mois, avec l'entrée à Rs 100 enfant et Rs 150 adulte. Au menu, de nouveaux concepts comme Drive-in Cinema et Casela by Night (les samedis de 17 h 30 à 21 heures), entre autres.

Chamarel, Terre des sept couleurs, n'est pas en reste. Le principal géo-parc de l'île, véritable spectacle des trésors de la nature, signe son grand retour dès aujourd'hui après si longtemps. Outre les dunes couleurs arc-en-ciel, les visiteurs peuvent aussi contempler la chute d'eau la plus haute du pays à quelque 100 mètres d'altitude et alimentée par les cours d'eau St-Denis et Viande Salée, visiter le parc à tortues, déguster l'authentique café de Chamarel et faire le plein de souvenirs à la boutique.

Pour leur part, La Vanille Nature Park ainsi qu'Ebony Forest Reserve à Chamarel attendent ce samedi 3 juillet pour rouvrir au public. Tarif promotionnel également au Parc aux crocodiles avec l'entrée à Rs 100 adulte et Rs 50 enfant (3-12 ans). D'ailleurs, le parc précise qu'il ouvrira uniquement les week-ends et jours fériés.

À Ebony Forest, les tarifs du «classic tour» sont à Rs 300 adulte et Rs 180 enfant (5 à 12 ans). Par-dessus tout, les futurs visiteurs s'interrogent sur le respect des mesures sanitaires dans ces lieux qui attireront des foules, une fois opérationnels.

Du côté de Casela, la directrice commerciale, Natacha Mudhoo, précise qu'un protocole détaillant l'ensemble des mesures prises à toutes les étapes du parc pour assurer la sécurité et le confort de tous a été élaboré. De plus, le parc s'appuie sur ce protocole déjà rodé et qui a fait ses preuves l'année dernière lors de la réouverture post-confinement.

Il comprend la prise de température à l'entrée, le port obligatoire du masque, la distanciation physique dans les files d'attente, la désinfection des mains, le marquage au sol, la signalétique sur les précautions sanitaires dans tout le parc et les outils adéquats pour nourrir les animaux. Place également à un siège inoccupé entre deux occupants dans les bus safari et dans la salle de cinéma 4D. Pour finir, le parc grand de 350 hectares et la disposition géographique de ses différentes zones, facilitent la distanciation physique.

Concernant Chamarel, Terre des sept couleurs, son Operations Manager, Désiré Piang Née, affirme que le parc sera ouvert avec un protocole d'hygiène déjà en place. «Nous nous assurerons du respect de la distanciation. Les groupes de plus de 50 personnes ne seront pas autorisés.»

En effet, le protocole est clair sur leur site Internet. Le parc est certifié par le Laboratoire International de Bio Analyse (LIBA) avec le label Feel Safe qui s'assure que les mesures en matière d'hygiène, de désinfection et de sécurité sont conformes aux standards locaux et internationaux recommandés par des institutions renommées. Ces mesures sont valables pour les employés, clients et partenaires.

Les réservations et paiements en ligne sur le site Web https://www.chamarel7colouredearth.com/ ou par carte de crédit ou tout mode de paiement sans contact sont fortement recommandés. Les e-vouchers et e-tickets seront acceptés pour éviter la manipulation des tickets imprimés.

Dans le cas où des tickets d'entrée sont requis, la désinfection des mains sera faite avant de les remettre aux clients. À disposition aussi du gel hydro-alcoolique ou toute autre solution désinfectante. Le contrôle de température des visiteurs à chaque arrivée, le refus à l'accès à ceux faisant une température au-delà de 37,3°C et le port obligatoire du masque sont aussi d'actualité.

À la cascade et dans le parc, les règles de distanciation physique sont définies. Il est recommandé aux visiteurs d'éviter de toucher les mains courantes et autres points de contact. Des mesures sanitaires seront aussi appliquées au café, à la boutique et aux toilettes étant donné que la principale préoccupation dans de tels lieux demeure la sécurité et le bien-être des visiteurs et du personnel.

Sites publics : le jardin botanique de Pamplemousses et le splash and fun restent fermés

Les parcs nationaux, de loisirs, les sentiers de randonnées ainsi que les réserves forestières publics seront de nouveau accessibles aux visiteurs dès aujourd'hui. Placés sous la responsabilité du ministère de l'Agroindustrie, ces espaces naturels incluent les gorges de Rivière-Noire, le parc national de Bras-d'Eau, l'estuaire de Terre-Rouge, le parc national de l'île d'Ambre, l'île-aux-Fouquets, l'île-aux-Flamants, l'île-aux-Oiseaux, Mont-Vert Nature Park à Forest-Side, Sophie Nature Walk à côté de Mare-aux-Vacoas et la promenade du Moulin à Poudre à côté de l'hôpital du Nord à Pamplemousses. En revanche, trois sites restent fermés pour cause de rénovation. Ils sont le jardin botanique SSR à Pamplemousses, le «Splash and Fun leisure park» (ex-Waterpark) à Belle-Mare et la Vallée d'Osterlog Endemic Garden.