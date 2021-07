Gabon: Promouvoir la culture de la paix et lutter contre les violences en milieu scolaire

Eradiquer les violences de toutes sorte en milieu scolaire et faire germer dans l'esprit des adolescents et des jeunes les principes d'une culture la paix quotidienne, c'est l'objet du « projet de sensibilisation et de formation sur la culture de la paix et la lutte contre les violences en milieu scolaire » lancé, le 17 juin 2021, au Complexe scolaire Jean Hilaire Aubame Eyeghe, par la Coordination nationale du Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP Gabon).

Le Gabon, depuis quelques années, fait face au phénomène de violence en milieu scolaire avec des proportions inquiétantes. Selon la stratégie nationale de renforcement de la réponse aux violences en milieu scolaire au Gabon, l'ampleur des violences perpétrées dans l'environnement scolaire varie significativement selon le statut et le sexe de l'individu. L'étude réalisée en 2019 par le Gouvernement en partenariat avec l'UNICEF a montré de façon générale, que les actes de violences physiques que subissent les acteurs du système éducatif, notamment les élèves, sont de (40,2%).

De l'analyse spatiale de la prévalence des violences physiques, il ressort que 59,4% des acteurs du système éducatif sont victimes de cette forme de violence quel que soit le groupe d'appartenance. Aussi, pour les violences sexuelles, l'enquête montre qu'elles sont bien plus élevées au secondaire qu'au primaire, quel que soit le statut des victimes (élèves, enseignants, personnels administratifs).

Dans l'optique de contribuer à la construction de la paix dans l'esprit des jeunes filles et garçons scolarisés du Gabon, la Coordination du PAYNCOP Gabon a initié le projet de promotion de la culture de la paix et lutte contre la violence en milieu scolaire du PAYNCOP Gabon qui bénéficie de l'appui technique de l'UNESCO.

L'UNESCO appuie le PAYNCOP dans la mise en œuvre de ce projet en lui proposant des modules de formation sur "la culture de la paix" spécifiques aux élèves, aux personnels d'encadrement et éventuellement aux parents d'élèves. Ces modules permettront de former les élèves dans un premier temps, qui deviendront des pairs éducateurs ; puis, s'en suivra la formation du personnel d'encadrement et enfin celle des parents d'élèves.

En définitif, un club de jeunes défenseurs de la paix opérationnel pour consolider les acquis sera créé dans le Complexe scolaire Jean Hilaire Aubame Eyeghe comme phase test du projet, avant son implémentation dans d'autres établissements scolaires.

"La violence scolaire sous toutes ses formes, y compris le harcèlement, est une violation des droits des enfants et des adolescents à l'éducation, à la santé et au bien-être. L'action de l'UNESCO sur la violence et le harcèlement à l'école vise, entre autres, à appuyer la formulation de politiques efficaces destinées à prévenir et traiter la violence et le harcèlement à l'école, y compris la violence basée sur le genre en milieu scolaire, ainsi qu'à renforcer les réponses nationales à la violence et au harcèlement en milieu scolaire, en particulier les réponses du secteur de l'éducation. C'est pourquoi, l'UNESCO est fière d'accompagner ce projet qui vise ainsi à lutter et à exclure la violence en milieu scolaire et à promouvoir la culture de la paix" a souligné Stéphane Nzé Nguema, Chargé du programme Sciences humaines et sociales, dans le discours lu au nom du Représentant a.i de l'UNESCO au Gabon.