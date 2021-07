Sénégal: Transformation numérique du Sénégal - Faire de Diamniadio, le pilier durable du système

Faire de la nouvelle ville de Diamniadio, le pilier durable du système de transformation numérique du Sénégal, dans un esprit de partenariat Public Privé. C'est la nouvelle mission que le chef de l'Etat a confié à son gouvernement.

En effet, présidant hier, mercredi 30 juin, la réunion du Conseil des ministres, le Chef de l'Etat après avoir félicité l'Agence de l'Informatique de l'Etat (ADIE) et les parties prenantes qui ont permis la réalisation du Data Center de Diamniadio qu'il a inauguration, le mardi 22 juin dernier, a invite, le Ministre de l'Economie numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara à lui proposer un cadre réglementaire fixant l'organisation et le fonctionnement de cette infrastructure numérique.

Toujours dans cette démarche de faire de Diamniadio, le pilier durable du système de transformation numérique du Sénégal, dans un esprit de partenariat Public Privé, le communiqué du Conseil des ministres souligne également qu'il a demandé à cet effet, au Ministre de l'Economie numérique et son collègue Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, de créer les convergences et synergies nécessaires entre le Data Center, le Parc des Technologies numériques et le Supercalculateur national. Aux Ministres en charge de l'Education et de l'Enseignement supérieur, il a été également demandé à intensifier la transformation digitale de notre système éducatif, d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.