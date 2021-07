Sénégal: Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale aux députés - «Nous devons mettre de côté, la passion et la colère»

«Nous devons mettre de côté autant que possible la passion et la colère pour choisir la patience, la tolérance, l'ouverture d'esprit et la générosité».

C'est l'appel que le président de l'assemblée nationale Moustapha Niasse a lancé aux députés hier, mercredi 30 juin, lors de la clôture de la session ordinaire unique 2020- 2021. Pour lui, il n'y a pas de différences entre un député de la majorité et un député de l'opposition.

« Je vous invite simplement à un élan qui sera inspiré, soutenu, accompagné, dirigé par une volonté pour partager et les obligations et le destin et la démarche et les ambitions et aussi les espérances aux plurielles. Nous sommes tous des députés. Nous sommes d'égale dignité. J'étais opposant dans cette assemblée et j'ai été radical, extrémiste. Je comprends que des opposants puissent l'être et je l'accepte. Mais, nous devons marcher ensemble parce que nous avons tous le même objectif», ajoute Moustapha Niasse.

Pour finir, le président de l'assemblée nationale a demandé aux députés de profiter de leurs vacances pour aller à la base afin de préparer les élections locales qui sont prévues au mois de janvier prochain.