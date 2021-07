Sénégal: Passant de 2344,8 à plus de 5000 milliards FCfa - En 10 ans, le budget a plus que doublé

Le projet de budget pour l'année 2022 devrait s'établir à plus de 5000 milliards de FCfa. Cette somme inclut l'amortissement de la dette, a annoncé mercredi lors du débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.

Le projet de budget pour l'année 2022 devrait s'établir à plus de 5000 milliards de FCfa, y compris l'amortissement de la dette, a annoncé, hier, à l'Assemblée nationale, le Ministre des Finances et du Budget. D'après Abdoulaye Daouda Diallo qui présentait le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) 2022-2024, pour la première fois dans l'histoire, le Sénégal a un budget qui dépasse la barre de 5000 milliards de FCfa. Le budget initial du Sénégal est passé de 2344,8 milliards de FCfa en 2012 à plus de 5000 milliards de FCfa en 2022. Cette « performance » a été rendue possible grâce à une mobilisation des recettes « satisfaisante ». Celle-ci, a-t-il dit, a été amplifiée par la mise en œuvre de la Stratégie de recettes à moyen terme (Srmt). Pendant cette période, le Sénégal a rationalisé ses dépenses courantes de manière régulière. Cette rationalisation se manifeste à travers la réduction du train de vie de l'État.

D'après le Ministre des Finances et du Budget, le Président de la République, Macky Sall, a procédé, depuis 2012, à la suppression de 48 agences et à la fusion de structures. Aussi, beaucoup d'Ambassades et de Consulats ont été fermés pour mieux optimiser la carte diplomatique. Mieux, le Gouvernement a supprimé la deuxième Chambre du Parlement, résilié et gelé toutes les conventions de location de bâtiments à usage de logement. La diminution stricte de la facture de téléphone de l'État et la suppression de toute commande ou acquisition de véhicules ont été les dernières actions entreprises par le Chef de l'État pour réduire, de manière drastique, le train de vie de l'État. L'ensemble de ces mesures prises depuis 2012, a rappelé le Ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ont permis au Sénégal de faire passer son budget annuel de 2344,8 milliards de FCfa en 2012 à plus de 5000 milliards de FCfa en 2022.

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE

6610,47 milliards de FCfa d'investissements sur la période 2022 -2024

Le Gouvernement a prévu 6610,47 milliards de FCfa pour les investissements sur la période 2022-2024. Ces derniers seront orientés autour des trois axes majeurs du Pap-2A du Plan Sénégal émergent : emploi des jeunes, équité sociale et sécurité.

Sur la période triennale 2022-2024, « les investissements sont prévus à 6610,47 milliards de FCfa », a informé le Ministre des Finances et du Budget. Ainsi, le volume des investissements sur les trois prochaines années connaît une hausse de 20 % comparé à la période précédente. Ils tourneront autour de « l'emploi des jeunes », de « l'équité sociale et territoriale » et de « la défense et de la sécurité nationale ».

Selon Abdoulaye Daouda Diallo, 59 % des investissements sur la période triennale 2022-2024, soit 3900 milliards de FCfa, seront orientés vers « la transformation structurelle de l'économie et la croissance » qui est l'axe 1 du Programme d'actions prioritaires (Pap-2A) du Plan Sénégal émergent (Pse). Dans cet axe, les principaux investissements seront orientés vers l'accélération du développement de l'agriculture, l'élevage, la pêche, le secteur de l'industrie, les transports routier et ferroviaire. Selon le document, la relance du transport ferroviaire sera une réalité pendant cette période. Le Ministre annonce le démarrage de l'exploitation du Train express régional (Ter) et le début des travaux de la phase complémentaire sur l'axe Diamniadio-Aibd. La réhabilitation de la ligne Dakar-Bamako est aussi prévue. Abdoulaye Daouda Diallo a, en outre, annoncé la poursuite des constructions de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, du Bus rapide transit (Brt), du Pont de Rosso, entre autres projets en cours. Beaucoup d'axes routiers, notamment Fatick-Foundiougne-Passy, Louga-Dahra, Kaffrine-Mbacké ou Sénoba-Ziguinchor-Mpack, seront réhabilités.

Poursuite du Programme d'emploi des jeunes

Sur l'enveloppe de 6610,47 milliards prévus pour la période 2022-2024, 30 %, soit 1983 milliards de FCfa, seront orientés vers le « capital humain, la protection sociale et le développement durable ». Le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes « Xëyu Ndaw ni », lancé il y a quelques mois par le Président de la République, Macky Sall, pour répondre à la lancinante question de l'emploi des jeunes sera, selon le Ministre, la « principale orientation » des investissements de l'axe 2. Pour l'année 2022, 300 milliards de FCfa seront alloués audit programme. La même enveloppe sera reconduite pour l'année 2023. En trois ans (2021-2023), 450 milliards de FCfa seront alloués au Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes. D'autres investissements seront faits pour promouvoir l'équité sociale et territoriale, le développement durable, l'éducation, la formation professionnelle, la santé, l'hydraulique et l'assainissement.

435 milliards pour la gouvernance, la paix et la sécurité

La gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité occupent une place centrale dans le Programme triennal d'investissements publics 2022-2024. D'après le Ministre des Finances et du Budget, cet axe va recevoir 11 % des prévisions d'investissement sur cette période, soit un montant de 435 milliards de FCfa. La protection des droits humains et des libertés fondamentales et le renforcement de l'État de droit restent une préoccupation de l'État. Dans une sous-région bouillante, avec la montée du terrorisme au Mali et dans beaucoup d'autres pays de la zone, il est nécessaire, selon Abdoulaye Daouda Diallo, « d'investir davantage dans la sécurité ». Pour cela, le Sénégal, a-t-il informé, va renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité avec le recrutement de 7000 militaires et policiers. Ce recrutement permettra de continuer la politique de maillage du territoire. Il sera accompagné par la construction et la réhabilitation des Casernes de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers, des Commissariats de police et des Cantonnements militaires.

TRANSFERTS DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'enveloppe sera portée à 82,71 milliards de FCfa à l'horizon 2024

À l'horizon 2024, la somme allouée aux collectivités territoriales dans le cadre des transferts de l'État sera de 82,71 milliards de FCfa, a annoncé, hier, le Ministre des Finances et du Budget. Abdoulaye Daouda Diallo, présentant le Document de programmation budgétaire pluriannuelle et économique (2022-2024), révèle que cette hausse sera de cinq milliards de FCfa par an pour atteindre, en 2024, 82,71 milliards de FCfa. En 2020, une hausse de 1,75 milliards de FCfa, soit 7,01 %, a été notée dans l'enveloppe allouée aux collectivités territoriales. En 2021, l'État a encore ajoutée 3,22 milliards de plus comparé à l'année 2020.