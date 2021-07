Sénégal: Budget pour l'année 2022 - Une projection de plus de 5000 milliards F Cfa

Le Ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo a défendu devant les députés hier, mercredi 30 juin le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) 2022-2024. Il a ainsi annoncé, à cette occasion que le projet de budget 2022, s'établirait à plus de 5000 milliards FCFA y compris l'amortissement de la dette.

Ainsi, il relève le doublement en dix (10) ans du budget initial 2012 d'un montant de 2 344,8 milliards FCFA. Selon lui, cette performance a été rendue possible notamment par la mobilisation satisfaisante des recettes internes qui sera amplifiée par la mise en œuvre de la Stratégie de Recettes à Moyen Terme (SRMT), à la rationalisation régulière des dépenses courantes, à travers la réduction du train de vie de l'Etat et à l'amplification des dépenses d'investissements.

Sur la période triennale 2022- 2024, il indique que les investissements sont prévus à 6 610,47 milliards FCFA. Comparé à la période précédente, le volume des investissements enregistre une hausse de 20%. Ces investissements opérationnalisent les orientations majeures tracées par l'Etat et s'articulant principalement autour de l'emploi des jeunes, de l'équité sociale et territoriale et de la défense et la sécurité nationale.

Suivant toujours l'argentier de l'Etat, les ressources sur la période 2022-2024 sont projetées à 13102,85 milliards FCFA et les charges budgétaires à 1950,5 milliards de FCFA. Ainsi, les ressources connaîtront une hausse de 1463,4 milliards de FCFA en valeur absolue, soit 12,6% en valeur relative par rapport au document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle précédent tandis que les charges augmentent de 1342,1 milliards FCFA en valeur absolue et de 9,9% en valeur relative comparativement au Dpbep 2021-2023.