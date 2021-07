Sénégal: [Zoom] Détresse, rejet, difficile intégration... - Le chagrin des enfants recueillis

Ils n'ont pas demandé à naître, mais, par des péripéties de la vie, des enfants ont été contraints de se séparer de leurs parents. Entre déprime et intégration difficile, les enfants recueillis doivent s'adapter à des environnements parfois très hostiles.

Il est de ces êtres qui, par un simple accident de la vie, voient leur trajectoire totalement changer. Celle de Mamy Diop, étudiante en master, a basculé quand, à l'âge de 18 ans, son père est rappelé à Dieu. Un choc. Pour elle, « cet homme si solide, si attentionné, en aussi bonne forme », était presque un immortel. Pour couver cette adolescente, au carrefour de sa vie, une tante décide de la prendre sous son aile. Un choix difficile, se souvient-elle.

En effet, après une réunion, les responsables de la grande famille ont décidé de les envoyer dans deux familles. « Pour eux, il s'agissait de nous mettre en sécurité, mais pour nous, c'était une séparation », dit-elle, toujours aussi amère. Parce qu'il s'agit de se séparer de ses deux jeunes frères. Le temps passe, Mamy s'adapte difficilement à son nouvel environnement. « Si moi, qui suis plus âgée, j'ai eu autant de difficultés à m'adapter, je ne cessais d'imaginer ce que ce serait pour mes jeunes frères. Ça me stressait grave et sans le savoir, je m'isolais, je devenais introvertie », se rappelle-t-elle.

Difficile intégration

Aujourd'hui, à la tête d'un atelier de couture, Mass Seck a dû batailler fort pour se réaliser. Et il se plait à raconter son parcours. « Je me suis fait tout seul », dit-il. Et il suffit de découvrir son histoire pour se rendre compte de sa bravoure. En l'espace de six mois, il perd ses deux parents. Ensuite, il tombe malade, il doit se faire opérer de l'appendice. Après cette épreuve difficile, sa tante paternelle décide de le prendre sous son aile afin de lui assurer un bon avenir. Mais la réalité va être toute autre. « Je n'étais pas considéré par les membres de cette famille. Ceux qui ne supportaient pas ma présence avaient du mal à le cacher. D'autres, en voulant me couvrir d'affection, me rappelaient très souvent que je n'étais vraiment pas chez moi », narre-t-il.

Entre des enfants qui peinaient à lui faire de la place et un rapport quasi nul avec son tonton, Mass Seck décide de se prendre en charge suite à un évènement inattendu. C'est la mort de sa tante. « C'était très difficile au début. Entre un travail de journalier et un métier de tailleur... , j'ai enduré beaucoup de choses », se souvient-il. Aujourd'hui, même s'il tient son atelier de couture, Mass vit encore avec un manque. « C'est une chose que je n'arrive pas à expliquer, mais je sais que c'est en rapport avec ce manque que constitue l'ambiance familiale. Je ne pourrais jamais le combler et ça a fait de moi un homme introverti, même si j'essaie d'y remédier », reconnaît-il.

Mamoudou est né à Fanaye. Orphelin total à l'âge de dix ans, son oncle basé à Dakar décide de l'amener dans la capitale. Dans sa nouvelle famille, il découvre un environnement très hostile. Entre des enfants scolarisés, très à l'aise dans les jeux vidéo, il doit se faire une place. « Ils n'ont jamais accepté de me faire de la place. Je me suis toujours considéré comme un étranger. Même si le temps a fait ses effets, de ma relation avec mes tantes à celle avec mon oncle et mes cousins, tout était presque figé. C'est peut-être parce que je suis arrivé un peu plus âgé », dit celui qui se considère comme quelqu'un de très replié sur soi-même. « Seuls ceux qui ont connu mon enfance comprennent », tente-t-il d'expliquer.

Une enfance sans parent

Codou Fall n'a jamais eu de soucis avec ceux qui l'ont pris sous son aile. La juriste de formation a vécu une grande partie de son enfance avec son homonyme. « Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Ma mère a donc décidé que je devais aller vivre avec elle », a expliqué la trentenaire. Avec le recul, Codou affirme que cela a été plus pour consolider les liens familiaux. Elle grandit dans la joie à côté de son homonyme. « J'ai été vraiment choyée par mon homonyme. Elle me couvrait de cadeaux », se souvient-elle un sourire en coin.

« On ne prend jamais rendez-vous avec le destin. Cette citation de Mariama Ba sied bien à la vie de Codou. Elle perd sa tutrice à l'âge de ses quinze ans. « Ce fut très difficile. J'ai été confiée à ma sœur qui venait de se marier », confie-t-elle. La trentenaire n'a jamais vraiment vécu avec ses parents. Mais elle assure n'avoir pas souffert de leur absence. « Je ne manque de rien chez ma sœur et son mari. C'est comme si je vivais chez mes parents biologiques », dit-elle reconnaissante. Codou discute quand même souvent avec sa mère afin de nourrir les liens. La jeune femme ne veut surtout pas imposer dans le futur ce mode de vie à ses enfants. « Je pense que chacun doit prendre en charge son enfant, car les temps ont changé », estime-t-elle. La modernité est encore passée par là !

« C'est au moment de l'héritage que j'ai découvert la vraie réalité »

C'est dans un accident tragique que son père, jadis chauffeur de camion, a perdu la vie. Ablaye n'avait que cinq ans. Il n'a d'ailleurs aucun souvenir de son défunt pater. Consciente qu'il lui sera difficile de prendre en charge trois enfants, sa mère décide de confier le petit Ablaye à un petit frère de son père. Tout allait bien, tant que son père adoptif était en vie. La vie de Laye change quand, au moment de l'héritage, il se voit écarté de toutes les discussions.

« Au début, je pensais que c'est parce que j'étais le plus jeune qu'on ne m'impliquait pas. Mais quand j'ai appris qu'ils avaient fini de faire la répartition et que je n'avais aucune part que ma vie a changé. J'ai passé des jours dans ma chambre sans m'alimenter et personne n'avait le courage de me dire ce qui se passait réellement », se souvient-il.

Selon Laye, c'est à cet instant que des indices qui passaient inaperçus se bousculent dans sa tête. « Il y avait des signes qui devaient attirer mon attention, mais je n'ai jamais voulu y croire hélas », se souvient-il. Même si Laye a tourné la page, il avoue que cette période a changé sa vie. Au début, se remémore-t-il, sa maman était désignée comme la coupable idéale. « Je suis resté longtemps sans lui parler. Dans ma tête, il fallait un coupable et c'était elle. Il a fallu plusieurs conciliabules pour que le cordon soit renoué », se souvient-il.