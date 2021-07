Sénégal: Mamadou Diagna Ndiaye aux athlètes - «Porter haut le drapeau du Sénégal»

En marge hier, mercredi 30 juin de la cérémonie d'encouragements dédiée aux athlètes sénégalais qui vont prendre part aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, le président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye a tenu a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de l'ambassadeur du Japon au Sénégal Arai Tatsuo.

«En décidant de recevoir la délégation sénégalaise en présence de Monsieur le ministre des Sports, vous avez tenu à l'honorer, à l'encourager et sans doute à lui rappeler les valeurs fondamentales qui gouvernent l'Olympisme, l'Amitié, le Respect et l'Excellence. Ils auront également à l'esprit les principes de l'Olympisme qui sont activés parle Mouvement Olympique non-discrimination, durabilité, humanisme universalité, solidarité, alliance entre le sport, l'éducation et la culture», a déclaré Diagna Ndiaye.

En ce qui concerne les athlètes sénégalais, le patron de l'Olympisme sénégalais dira : «j'en suis persuadé qu'ils vont porter haut le drapeau du Sénégal avec en bandoulière cette force qui caractérise notre emblème national, le lion. Ils sauront surtout en tout moment quelles que soient les difficultés liées à ces genres de manifestation et la férocité de l'adversaire, se monter dignes de la confiance et de l'espoir placés en chacun d'eux par les sénégalais et par la plus haute autorité du pays qui n'a ménagé aucun effort pour les mettre dans les meilleurs conditions de préparation et de participation. Cette soif de dépasser ses limites, cette hargne de vaincre doivent les animer à tout instant et j'ai bon espoir qu'elle nous reviendra, auréolé de gloires».