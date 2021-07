Sénégal: Agenda 2030 pour l'atteinte des Objectifs de développement durable - La Dgppe examine les données désagrégées

La Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe) en collaboration avec le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (Congad) tient depuis hier, mercredi 30 juin. Ce, pour deux jours, un atelier autour des questions et défis en matière de désagrégation des données dans les différents secteurs et domaines d'activités en perspective d'élaboration d'un plan d'actions.

Si dans le référentiel de la politique économique et sociale du Plan Sénégal Emergent (PSE) en rapport à l'agenda 2030 pour le développement durable au compte du premier plan d'actions 2014-2018, 77% des cibles Odd ont été prises contre 97% en prévisions au compte du deuxième plan d'actions 2019-2023, 97% des cibles sont programmés.

Force est de constater que les défis en matière de désagrégation des données dans les différents secteurs et domaines d'activités posent encore problème. En réponse à cette maldonne, un atelier national d'orientation dans le cadre de l'élaboration du plan d'actions, pour la charte des données inclusives de deux jours s'est ouvert depuis hier, mercredi 30 juin à Dakar.

Le présent atelier s'est épanché sur les questions et défis en matière de désagrégation des données dans les différents secteurs et domaines d'activités dans une perspective d'élaboration d'un plan d'actions qui permettra de suivre les Odd à travers des données désagrégées à tous les niveaux.

Le principe directeur de sa mise en œuvre est de ne laisser personne pour compte, par une appropriation nationale, une approche participative, inclusive et universelle fondée sur les droits de l'Homme, et intégrant le développement durable. Ce principe se traduit par le fait qu'«aucun objectif ne peut être considéré comme atteint tant qu'il ne l'est pas pour toutes les couches de la population», a dit le coordonnateur de l'Unité de coordination et de suivi de la politique économique à la direction générale de la planification et des études économiques Alaya Ouarme.

Au Sénégal, ajoutera-t-il, «la volonté de mettre en œuvre l'agenda s'est matérialisée par l'adoption, en janvier 2016, d'une feuille de route pour la domestication et l'alignement des Objectifs de développement durable (Odd) dans la politique économique et sociale, déclinée à travers le Plan Sénégal Émergent (Pse) ».