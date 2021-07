Sénégal: Traitement de l'information sur le viol présume sur une lycéenne mineure à Saly Portudal - Le Cored dénonce le manque de professionnalisme de certains médias

Certains médias ont manqué de professionnalisme et ont failli à leur responsabilité dans le traitement de l'information relative au viol présumé impliquant un lycéen et une de ses camarades à Saly Portudal. Le CORED qui a fait le constat pour le déplorer, engage les médias à l'exercice d'un journalisme responsable, respectueux des règles éthiques et déontologiques et loin des clichés de la presse à scandale.

«L e CORED appelle les médias à l'exercice d'un journalisme responsable, c'est-à-dire pratiqué dans le cadre du respect des règles éthiques et déontologiques, loin des clichés de la presse à scandale qui cherche à s'immiscer dans la vie privée des gens.» C'est le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) qui réagit ainsi au traitement non professionnel par certains organes de presse de l'information sur le viol présumé d'une élève à Saly Portudal, dans le département de Mbour.

A travers un communiqué de presse, l'autorégulateur des médias souligne que «Dans le traitement relatif à l'affaire de présumé viol impliquant le lycéen Souleymane Seck et une de ses camarades, le CORED - Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médiasa constaté que des médias ont révélé l'identité de la présumée victime désignée jusqu'ici sous le prénom de Louise.

Le site leral.net a même publié ses photos sans aucun floutage ou filtre. Or, il s'agit là d'une atteinte grave et manifeste à la vie privée d'une personne, mineure de surcroit (Article 17 du Code de la presse)». Le CORED, dans le document dont une copie est parvenue à la Rédaction de Sud Quotidien et signé son président, Mamadou Thior, insiste sur le respect de la vie privée qui est un aspect fondamental dans l'exercice du métier du journaliste. «La vie privée couvre l'intégrité physique et psychologique d'une personne ainsi que de multiples aspects de son identité, son droit à l'image, sa réputation, les informations relatives à sa situation médicale, à l'adresse de son domicile, à sa paternité, à ses activités sexuelles, etc.

La diffusion de ces informations est donc contraire à l'éthique et à la déontologie journalistiques. Le Conseil pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias rappelle aux journalistes que le respect de la vie privée, est un aspect fondamental dans l'exercice du journalisme», conclut le texte.

Les faits remontent à quelques jours déjà. Mais, portés devant la justice, le parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour a placé sous mandat de dépôt avant-hier, mardi 29 juin 2021, un lycéen nommé de Souleymane Sidy Seck, âgé de 19 ans, pour une affaire de viol présumé sur une fille de 15 ans du nom de M.L.D. Tous deux sont des pensionnaires du Lycée français Jacques Prévert de Saly Portudal.