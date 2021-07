Afrique: Sud Quotidien en collaboration avec l'ambassade de Chine au Sénégal - Le Parti communiste chinois - Cent ans de parcours laborieux, cent ans de combat glorieux - Décryptons le succès du PCC

S.E.M. XIAO HAN Ambassadeur de Chine au Sénégal

I. Le 1er juillet, le PCC commémore son centenaire d'existence. Pourriez-vous nous présenter brièvement le PCC?

En 1921, toute la nation chinoise souffrait d'une crise interne et externe profonde. Le Parti communiste chinois (PCC) est né pendant l'intégration du marxisme-léninisme et le mouvement ouvrier en Chine. Le premier congrès organisé à Shanghai en juillet 1921, marque la naissance du PCC, dont MAO Zedong fait partie des membres fondateurs. Le 1er juillet devient donc la journée de commémoration de la fondation du Parti. Depuis un siècle, le PCC, qui avait une cinquantaine de membres lors de sa création, devient un parti politique de 95 millions de membres et reste le plus grand parti marxiste du monde. MAO Zedong, DENG Xiaoping, JIANG Zemin, HU Jintao sont les anciens leaders du parti, et le Secrétaire général XI Jinping représente la nouvelle génération de leader. Depuis la fondation de la République Populaire de Chine (RPC) en 1949, le PCC reste au pouvoir pendant 72 ans consécutifs.

II. De 1921 jusqu'à nos jours, c'est un siècle où la Chine a connu des mutations profondes. Qu'est-ce que le PCC a réalisé précisément ?

Le PCC a une influence profonde sur l'avenir et le destin de la Chine, et sur l'évolution de la conjoncture internationale. Depuis un siècle, le peuple chinois, sous la direction du PCC, passe d'une nation qui s'est relevée à une nation riche et puis puissante. Depuis 100 ans, grâce à la ferme direction du PCC, la Chine, qui était un pays pauvre, devient la deuxième entité économique, la première industrie manufacturière, occupe la première place mondiale en termes d'échanges commerciaux de biens, des réserves de devises et des capitaux étrangers. En 2020, le PIB chinois atteint 15 mille milliards de dollars, soit la deuxième place mondiale et 17% de l'économie du monde. Avec une contribution supérieure à 30 % à la croissance mondiale, elle joue un rôle de « locomotive » durant les dernières années. Touchée l'an dernier par la Covid-19, la Chine reste la première grande économie à renouer la croissance sur l'année 2020, avec un taux de 2.3%. Son PIB par habitant dépasse 10 mille dollars. L'espérance de vie des Chinois est passée de 35 ans en 1949 à 77 ans en 2020. Elle a établi le plus grand système de protection sociale du monde, avec une assurance sanitaire de base qui couvre une population de 1,3 milliards, et une assurance vieillesse qui couvre un milliard de personnes. Elle a remporté la victoire décisive de la lutte contre la pauvreté tout en aidant 98,99 millions de populations rurales à sortir de la pauvreté. Une contribution notable à la réduction de la pauvreté du monde. Elle a réalisé multiples percées dans les technologies d'avenir, telles que l'exploration spatiale de la Lune et du Mars, l'installation de la station spatiale Tiangong, la réalisation d'un système de navigation et de positionnement par satellites Beidou (BDS) et le développement de la 5G etc..

III. Selon un sondage fait par « Ash Center for Democratic Governance and Innovation » de l'Institut «John F. Kennedy School of Government» en juillet 2020, le taux de satisfaction du public chinois à l'égard du gouvernement chinois, dirigé par le PCC, a atteint 93.1%. Exellence, comment un parti centenaire qui a gouverné le pays déjà 72 ans, reste aussi populaire parmi son peuple ? Comment a-t-il pu réaliser autant de résultats remarquables que vous avez mentionnés ?

Quand on parle des miracles économiques, on fait souvent référence au gouvernement chinois sans creuser la question et toucher le fond. En fait, derrière le gouvernement, c'est toujours le PCC qui assure la direction de notre cause. Revenant sur le chemin parcouru par le PCC depuis les 100 dernières années, nous avons su compter sur nos propres forces et réussi à trouver un chemin conforme aux réalités chinoises, un socialisme aux caractéristiques chinoises. Pour être plus précis, j'ai résumé ses expériences en six A.

1-Ancrage de la conviction Œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise est l'engagement initial et la mission du PCC, ce qui correspond à la valeur ultime du marxisme de réaliser le développement libre et complet de l'être humain. C'est aussi la force motrice qui est ancrée aux cœurs des membres du PCC pour ne jamais baisser leurs bras. Le PCC n'a jamais abandonné sa conviction du marxisme même dans les moments les plus difficiles.

2- Appui du peuple Avant d'obtenir l'appui du peuple, il faut penser au peuple et servir le peuple. Dans cette optique, le PCC garde une conviction ferme : « placer le peuple au cœur de sa préoccupation », et sa vocation fondamentale : « servir le peuple de tout cœur ». Dans cette optique aussi, nous prenons l'appréciation du peuple pour le standard d'évaluation de notre travail.

3-Apport du leadership Depuis la fondation du PCC, on a eu successivement plusieurs générations de dirigeants. MAO Zedong est le principal fondateur du PCC et de la RPC, il a fait émanciper la nation du féodalisme, du colonialisme et de l'impérialisme, et aidé la Chine à retrouver l'indépendance nationale et à retrouver la dignité du peuple chinois. DENG Xiaoping est l'architecte en chef de la Réforme et l'ouverture et de la modernisation de la Chine socialiste. Il a créé le socialisme aux caractéristiques chinoises, dirigé la Chine vers la réforme et l'ouverture, ainsi que vers un pays fort. Depuis le 18e Congrès National du PCC en 2012, les communistes chinois, avec XI Jinping comme principal représentant, ont su s'adapter aux nouvelles tendances du développement, et créé la Pensée de XI Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Cette dernière a mis en synergie parfaitement le développement de différents domaines tels que l'économie, la politique, la culture, la société et l'écologie. Beaucoup de citations de XI Jinping ont une grande répercussion dans l'esprit des gens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Par exemple, il a dit qu' « Au service du peuple chinois, avec mon abnégation et sans leur déception » pour montrer sa détermination; il a dit que « Les monts verts, ce sont les monts d'or; les eaux limpides, ce sont les eaux d'argent» sur l'environnement; il a dit que « Retroussons-nous les manches et au boulot » pour encourager le peuple chinois à atteindre le premier objectif centenaire, soit l'édification intégrale de la société de moyenne aisance, et à avancer vers le deuxième objectif centenaire, soit la construction d'un pays socialiste fort et moderne. Il a avancé l'initiative « la Ceinture et la Route », la « communauté d'avenir partagé pour l'humanité » et le concept d'un nouveau type de relations internationales, pour contribuer à la paix et aux progrès du monde.

4-Ardeur du travail Si vous lisez la Charte du PCC, la première phrase que vous tombez sur c'est: « Le Parti communiste chinois est le détachement d'avant-garde de la classe ouvrière chinoise, en même temps celui du peuple et de la nation chinoise ». Les membres du PCC, toujours en rôle d'avant-garde, sont les premiers à monter sur les fronts et les derniers à profiter des trophées, et travaillent avec assiduité pour le bien du pays et du peuple. Les accomplissement du PCC obtenus sont les fruits des efforts des communistes chinois et du peuple chinois de plusieurs générations.

5-Attachement à l'indépendance La confiance de l'indépendance vient du patrimoine culturel de la nation chinoise depuis 5000 ans. Le PCC a suivi sa propre voie dès sa fondation et même dans la situation difficile, nous avons toujours insisté sur l'indépendance et ne cédons pas aux pressions extérieures. L'attachement à l'indépendance se reflète surtout dans la politique étrangère d'indépendance et de paix de la Chine. Les « Cinq principes de coexistence pacifique» proposés par la Chine sont toujours un credo tenu par de nombreux pays en développement. Elle respecte le droit de tous les pays à choisir indépendamment sa voie du développement et s'oppose à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Elle insiste sur le fait que tous les pays sont égaux, qu'ils soient grands ou petits, forts ou faibles, riches ou pauvres. Elle ne forme pas d'alliance militaire, ne s'engage pas dans des « petits cercles » exclusifs et géopolitiques. Ce qui lui permet d'avoir de plus en plus d'amis dans le monde. L'indépendance de la Chine s'incarne également dans son attention particulière accordée à l'Afrique.

En dépit des vicissitudes de la conjoncture mondiale, la Chine a fermement mené une coopération amicale avec les pays africains, sur la base des principes de sincérité, de résultats concrets, d'amitié et de bonne foi par la défense d'intérêts mutuels. Ces dernières années, la coopération sino-africaine, à la fois officielle et privée, a montré une forte dynamique de développement et est caractérisée par ses fraternité, efficacité et diversité. En tant que plate-forme de dialogue collectif et mécanisme de coopération entre la Chine et les pays africains, le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) est profondément enraciné dans le cœur des peuples et jouit d'une grande renommée. Il est devenu un « label » de la coopération sino-africaine, une bannière de la coopération Sud-Sud et de la coopération internationale avec l'Afrique. Dans le même temps, la coopération sino-africiane a également conduit la communauté internationale à accorder plus d'attention à l'Afrique et a promu la place et le droit de parole de l'Afrique.

6-Audace de la rénovation L'audace de la rénovation est le caractère le plus distinctif et le plus grand avantage du PCC. Le Secrétaire général XI Jinping a souligné, « La grandeur du PCC, ce n'est pas qu'il n'a commis aucune erreur, mais qu'il n'a jamais esquivé les problèmes, faisant preuve de courage de se rénover et ayant une forte capacité à se réparer. » C'est précisément en résumant les expériences et les leçons que le PCC continue à explorer, à expérimenter, et à combiner les principes de base du marxisme avec la réalité spécifique de la Chine. Dans sa pratique pionnière, il a su résumer les expériences, explorer les lois et découvrir la vérité, ce qui lui permet de rénover et d'améliorer sa gouvernance.

IV. Excellence, vous avez évoqué tout à l'heure la politique chinoise envers l'Afrique et la coopération sino-afriricaine. Dans la nouvelle ère, comment le PCC et la Chine comptent renforcer leurs relations avec le Sénégal ?

Concernant les relations bilatérales, depuis mon arrivée ici, j'ai toujours senti que le Sénégal, tant au niveau officiel que privé, attache une grande importance à la coopération sino-sénégalaise et est pleine d'attentes là-dessus. La coopération continue de prospérer malgré la pandémie, des projets tels que le barrage d'Affiniam et le pont Foundiougne ont été ou seront bientôt achevés, et les projets tels que l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, le nouveau building du Ministère des Affaires étrangères et la rénovation des stades seront bientôt être lancés. La prochaine session du FOCAC qui se tiendra au Sénégal à la fin de l'année est en cours de préparation comme prévu et deviendra un autre moment fort de la coopération sinosénégalaise et sino-africaine.

Dans la nouvelle période historique, la Chine est disposée à continuer à exploiter le potentiel de coopération entre les deux pays, à renforcer la connexion de nos stratégies de développement et à approfondir en permanence la coopération pragmatique bilatérale dans divers domaines, afin d'insuffler de nouvelles dynamiques au Partenariat de coopération stratégique global sino-sénégalais. Les échanges et coopération entre les partis politiques constituent une partie intégrante des relations entre nos deux pays. Le PCC est prêt lui aussi, sur les principes d'indépendance, d'égalité, de respect mutuel et de non-ingérence dans les affaires intérieures, à intensifier ses échanges et coopération avec les partis amis du Sénégal, ce qui contribuera à consolider le partenariat de coopération stratégique global sino-sénégalais, et à accroître le bien-être de nos deux pays.

