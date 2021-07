Ile Maurice: Une nouvelle antenne de la NLTA opérationnelle à partir d'aujourd'hui à Port Louis

communiqué de presse

Une nouvelle antenne de la National Land Transport Authority (NLTA), établie comme un guichet unique pour améliorer la prestation de services à ses clients, a été inaugurée, aujourd'hui, au bâtiment Emmanuel Anquetil à Port Louis, par le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo. Le Road Transport Commissionner de la NLTA, Dr Koshik Reesaul, était aussi présent lors de l'inauguration.

Plusieurs services y seront offerts, à savoir : le renouvellement des Motor Vehicle Licences (MVLs), le transfert de propriété des véhicules, le papier gage, l'inscription/l'enlèvement du lien, le dédouanement, et la délivrance du rapport d'aptitude. Composée de six guichets, cette antenne sera ouverte de 8h45 à 15h du lundi au vendredi.

Lors de son allocution, le ministre Ganoo a souligné que cette nouvelle antenne contribuera à soulager les clients des longs files d'attente et des déplacements vers et depuis le département du Registrar General et la NLTA, ainsi que des problèmes de stationnement. Cette initiative, a-t-il souligné, vise à atténuer l'afflux important de clients qui se rendent au siège de la NLTA, et est en ligne avec la vision du gouvernement en matière de décentralisation et de numérisation de ses services.

Il a indiqué que la croissance du nombre de véhicules suit une tendance ascendante au fil des ans et a atteint 606 000 véhicules en avril 2021. Par conséquent, le nombre de transactions a augmenté de manière exponentielle, ce qui entraîne des temps d'attente prolongés pour les clients, notamment au siège de la NLTA à Cassis.

Cette antenne, a-t-il ajouté, agira comme un guichet unique et vise à faire en sorte que la NLTA et le département du Registrar General soient abrités sous un même toit. Le fonctionnement de cette antenne contribuera en effet à réduire les difficultés des clients puisque toutes les transactions concernant l'enregistrement et le transfert de propriété des véhicules seront effectuées sous un seul toit. En même temps, cette initiative contribuera à alléger la pression sur les officiers travaillant aux guichets de la NLTA à Cassis, a-t-il déclaré.

Il a également annoncé que la NLTA travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation pour la mise en oeuvre d'un système électronique de gestion des files d'attente afin d'aider les clients à prendre rendez-vous avant de se rendre à la nouvelle antenne au bâtiment Emmanuel Anquetil. Ce système, a-t-il fait ressortir, contribuera à réduire le temps d'attente du public au guichet de la NLTA, puisque le public disposera d'une heure précise, conformément à la réservation, pour obtenir le service demandé.

Projets de décentralisation et de numérisation des services de la NLTA

M. Ganoo a souligné que, conformément à la vision du gouvernement en matière de décentralisation et de numérisation de ses services, la NLTA s'est réorganisée en s'engageant dans plusieurs initiatives.

Celles-ci comprennent : la décentralisation de ses services qui ont été étendus à SGS Ltd à Forest Side, Autocheck Ltd à Plaine Lauzun, et Centre de Flacq ; l'introduction d'une plateforme en ligne à partir de novembre 2018 pour permettre le renouvellement en ligne des permis de conduire pour les véhicules privés ; et la mise en place d'une plateforme en ligne pour la réservation et l'achat de marques d'immatriculation personnalisées qui est devenue opérationnelle depuis juin 2020.

Les autres projets en cours de réalisation sont : la phase 2 du renouvellement en ligne des licences qui comprendra le renouvellement des MVLs en ce qui concerne les taxis, les A Carriers, les B Carriers, les Road Service Licences, les voitures et les bus contractuels ; le service de guichet unique en ligne pour la première enregistrement des véhicules ; et la mise en place d'un Customer Service Hotline Centre par la NLTA pour traiter les questions ou les plaintes par rapport avec les opérations de la NLTA.