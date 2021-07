Algérie: 21e Festival culturel européen - Le groupe "Garage band" envoûte le public algérois

Alger — Le groupe de musique "Garage Band" de Bejaia a enjoué, dans la soirée de mercredi, le public algérois par un spectacle musical varié conjuguant chansons algériennes et occidentales célèbres au septième jour du 21e Festival culturel européen consacré à la célébration de la musique suédoise et danoise.

Accueilli pendant deux heures au Théâtre national Algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi à Alger, le concert a été marqué par l'interprétation de chansons algériennes kabyles et Raï par la chanteuse du groupe Aida Oulmou, ainsi qu'occidentales dans les styles Pop, Rock, Blues, Jazz, notamment des chansons américaines et scandinaves de la Suède et du Danemark.

La musique de l'Europe du Nord était également au rendez-vous de cette soirée avec la chanson "Gimme! Gimme!Gimme!" du groupe suédois "ABBA" et "All that She Wants" du groupe suédois "Ace of Base", outre la chanson "Barbie Girl du groupe dano-norvégien "Aqua".

Certaines chansons de Raï ont été chantées durant la soirée comme "Aicha" de Khaled, et "Loukan Ydirou Alik Bab Hdid" de Laalaoui, aussi bien que des chansons françaises comme "Emmène-moi" de Charles Aznavour" et "Tellement Je T'aime" de Faudel, accueillies par les applaudissements d'un public séduit et conquis.

Créé en 2010, le groupe "Garage Band" est composé de 4 musiciens spécialisés dans le blues, le jazz et le Rock, de même qu'il a été sacré en 2015 Révélation de l'année.

Le concert a été rehaussé par la présence de l'ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke, l'ambassadrice du Danemark en Algérie Vanessa Vega Saynz et le chargé des affaires de l'Etat suédois en Algérie, ces deux derniers ont présenté au public la manifestation folklorique religieuse "MidSummer" (solstice d'été), célébrée dans plusieurs pays de l'Europe du Nord.

Ouverte le 24 juin 2021 sous le slogan "l'Algérie chante l'Europe" et organisée par la Délégation de l'Union européenne en Algérie, la 21ème édition du Festival culturel européen se poursuit jusqu'au 2 juillet.

Le groupe "Dimastand" de Bechar connu notamment dans les styles Reggae et Gnawi animera la soirée de jeudi avec un répertoire musical riche inspiré du patrimoine musical français et hollandais.