Congo-Brazzaville: Lutte contre la Covid-19 - Le Congo veut atteindre l'immunité collective

Le nombre minimum de personnes à vacciner pour atteindre l'immunité collective est de 3 468 906 personnes soit 60% de la population, a indiqué le coordonnateur technique du Comité national de riposte à la covid-19, le Dr Gilbert Ndziessi, faisant le point épidémiologique, le 29 juin à Brazzaville.

Face à la persistante de la pandémie, la vaccination étant le moyen le plus sûr pour se protéger et protéger les autres, le gouvernement a ouvert, à ce jour, 76 sites de vaccination : 24 à Brazzaville, 10 à Pointe-Noire et au moins un site de vaccination pour les autres départements, estime le Comité national de riposte à la covid-19. « A ce jour, la proportion des personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin est de 2,5% soit 85 800 personnes contre 1,4% soit 47 788 personnes complètement vaccinées. Ces chiffres témoignent d'une faible adhésion de la population à la vaccination », a déclaré le Dr Gilbert Ndziessi.

Au cours des 4 derniers jours, en effet, le Congo a enregistré 812 cas confirmés de covid-19 dont 535 à Brazzaville et 271 à Pointe-Noire. Dans les autres départements, il y a un cas dans le Niari et 5 dans le Kouilou soit environ 203 nouveaux cas par jour. Trente patients covid-19 hospitalisés dont dix sous oxygène. Parmi ces patients, quatorze sont pris en charge à Brazzaville et seize à Pointe-Noire. Un décès a été enregistré le 27 juin 2021 au CHU de Brazzaville. Il s'agit d'une femme âgée de 82 ans. Aucun prélèvement n'a été réalisé au cours des 4 derniers jours, dans le reste des départements.

Pour cela, le ministère en charge de la Santé appelle la population à plus de responsabilité en se faisant vacciner et de continuer à respecter les mesures barrières édictées : port conforme ou correcte du masque, distanciation physique, lavage des mains au savon ou avec la solution hydro-alcoolique.